Vụ cướp nhà băng ở Trà Vinh: Kẻ bịt mặt lấy 1,6 tỷ và gần 36.000 USD

Clip cảnh kẻ cướp tấn công ngân hàng ở Trà Vinh Kẻ cướp bịt mặt, tay cầm một vật giống khẩu súng tấn công vào chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở Trà Vinh, yêu cầu nhân viên nơi đây phải đưa tiền cho hắn.

Theo ông Khởi, vụ cướp xảy ra lúc 16h20 ngày 26/4. Thời điểm trên, trong phòng giao dịch có 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) và một nhân viên bảo vệ bên ngoài.

Sau khi xông vào ngân hàng, nam thanh niên bịt mặt, cầm trên tay một vật giống khẩu súng đe doạ các nhân viên. Hắn đưa 2 túi xách, buộc các nhân viên nhà băng bỏ tiền vào bên trong. Ai chống cự, tên cướp doạ sẽ bắn.

Tên cướp chĩa họng súng về phía nhân viên ngân hàng. Ảnh: Cắt từ clip.

Hoảng sợ, nhân viên của Vietcombank đã lấy tiền bỏ vào túi xách cho tên cướp. Hung thủ đã bỏ trốn ngay sau đó.

Theo người phát ngôn Công an Trà Vinh, số tiền tên cướp lấy đi 1,6 tỷ và gần 36.000 USD.

"Nghi phạm gây án đi xe máy Yamaha Surius không rõ biển số. Sự việc xảy ra chỉ khoảng 2 phút. Bảo vệ chạy lên lầu gọi điện thoại báo cướp, hai tay run lẩy bẩy”, một cán bộ điều tra Công an Trà Vinh chia sẻ.

Sau khi xảy ra vụ cướp được khoảng 5 phút, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Theo Công an tỉnh Trà Vinh, nghi can gây án có thể là người từ nơi khác đến.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện phát ngôn của Vietcombank cho biết vụ việc không xảy ra tổn thất về người. Về tài sản, nhà băng này đã mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định nội bộ của ngân hàng.

Vietcombank Chi nhánh Trà Vinh đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Dấu khoanh tròn, trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Duyên Hải. Ảnh: Thiên Sơn.

Theo Minh Anh - Trần Anh

Zing News