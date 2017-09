Vụ dùng súng cướp ngân hàng: Nghi phạm tự sát, để lại thư tuyệt mệnh

Liên quan đến vụ bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng ở KCN Hoà Phú (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), nguồn tin của VietNamNet cho biết, nghi phạm đã dùng chính khẩu súng thực hiện vụ cướp ngân hàng tự sát tại nơi làm việc.

Nguồn tin xác nhận nghi phạm tên K. (khoảng 42 tuổi), là thượng úy quân đội. Cơ quan chức năng đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh nghi do người đàn ông trên để lại.

Theo nội dung bức thư, nghi phạm thực hiện vụ cướp vì đang thiếu nợ 1 số tiền lớn.

Được biết, vụ án do Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Vĩnh Long truy bắt. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự của Quân đội thụ lý.

Trước đó, quá trình truy xét, Cơ quan Công an xác định, sau khi cướp tiền, nghi phạm về hướng chợ Phước Yên rồi vòng qua xã Phú Quới để ra QL1 chạy đi về hướng Cần Thơ. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm bỏ lại các vật dụng như sau:

Tại quán Karaoke 68 (ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) 1 đôi giày và 1 đôi găng tay.

Túi xách, nón bảo hiểm mà nghi phạm cướp ngân hàng để lại

Tại ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình bỏ lại túi xách màu đen có dòng chữ Voyager màu đỏ và 1 nón bảo hiểm màu đỏ sọc đen. Qua kiểm tra camera an ninh của người dân, công an phát hiện tên cướp chạy xe trên đường liên xã Hòa Phú - Tân Lộc lúc 15 h44 phút, tức hơn 20 phút sau khi gây án. Thời điểm này, tên cướp đã gắn biển số xe, đội nón bảo hiểm màu trắng, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, khoảng 15h15 ngày 27/9, một người đàn ông nói giọng miền Nam, đội nón bảo hiểm màu đỏ, sọc đen, đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo thun trắng sọc đen, quần màu nâu nhạt, đi giày thể thao bước vào phòng giao dịch và rút súng, lên đạn và khống chế nhân viên ngân hàng và khách đang giao dịch.

Thời điểm này, tại phòng giao dịch có 9 người, gồm 6 nhân viên, 3 khách hàng. Tên cướp vừa chỉa súng hăm dọa vừa ném chiếc túi xách màu đen vào trong quầy yêu cầu các nhân viên bỏ hết tiền vào túi.

Tên cướp dùng súng đe doa nhận viên ngân hàng để cướp tiền

Lo sợ tên cướp có vũ khí nên 2 nữ giao dịch viên làm theo, mở các ngăn tủ và két sắt lấy tiền. Đặc biệt, 1 nữ nhân viên ngân hàng đã nhanh trí không lấy tiền ở ngăn tủ phía dưới bàn với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Lấy được túi tiền, tên cướp lên xe lên xe máy loại AirBlade màu xám trắng không biển số tẩu thoát. Toàn bộ vụ cướp được camera an ninh của ngân hàng ghi được trong thời gian gần 3 phút.

Qua thống kê của ngân hàng, số tiền bị cướp là hơn 207 triệu đồng.