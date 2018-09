Vụ giám đốc trẻ tử vong khi ngủ trong ô tô: Những lưu ý sống còn bất cứ lái xe nào cũng phải ghi nhớ để bảo toàn tính mạng

Ngày 19/9, giám đốc 34 tuổi ở Hải Phòng về nhà muộn. Anh đánh xe vào gara gia đình rồi đóng cửa xe, bật điều hòa ngủ dẫn đến tử vong thương tâm. Theo kết luận điều tra, nguyên nhân cái chết là do vị giám đốc trẻ đóng kín cửa xe, nổ máy, chạy điều hòa khiến không khí không lưu chuyển, hàm lượng oxy giảm dần, hàm lượng CO trong xe tăng cao dẫn đến ngạt khí.

Vụ việc là một cảnh báo đối với các tài xế, lái xe có thói quen ngủ trong ô tô.

Theo các chuyên gia y tế, tử vong khi ngủ trong ô tô thường có 2 trường hợp là bật hoặc tắt điều hòa. Nếu không bật điều hòa, cửa đóng kín, tài xế ngủ trong thời gian dài, trong xe sẽ không còn dưỡng khí dẫn đến người ngủ bị ngạt khí.

Trong trường hợp tài xế đóng kín cửa xe, bật điều hòa để ngủ, hầu hết các loại xe hiện này đều có chế độ gió trong. Sau một thời gian, cảm biến của điều hòa phát hiện trong xe thiếu dưỡng khí sẽ từ lấy gió từ bên ngoài vào để tăng lượng khí tươi trong xe.

Tuy nhiên, không khí ngay bên ngoài xe lại bị bao phủ bởi khí thải từ ống xả, chứa nhiều khí CO khiến người nằm trong xe bị ngộ độc. Khí CO kết hợp với Hemoglobin trong máu khiến oxy không được vận chuyển tới các tế bào, tài xế rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh và dễ dẫn tới tử vong. Trường hợp có thể sống sót cũng chịu dị chứng về não rất lớn do não không được tiếp oxy trong thời gian dài.

Lưu ý khi ngủ trong xe ô tô

Khi các tài xế đường dài quá mệt mỏi, thiếu ngủ, việc ngủ trong xe hơi là tình huống bất khả kháng khi không thể tìm được chỗ nghỉ phù hợp. Trong trường hợp đó, bạn cần chọn chỗ đỗ xe thoáng đãng, không khí lưu thông tốt. Đặc biệt tránh đỗ xe ở nơi không gian chật hẹp, thiếu không khí như gara kín gió, hầm để xe và ngủ. Trong trường hợp này, dù có mở hết cửa xe bạn vẫn có thể bị thiếu oxy hay ngộ độc khí CO vì khí thải từ động cơ xe.

Khi ngủ trong xe ô tô, tài xế cần bật điều hòa, chọn chế độ lấy gió ngoài tự động, điều chỉnh hướng gió điều hòa để tránh gió lạnh phả thẳng vào mặt dễ dẫn đến cảm lạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Điều quan trọng nhất là tài xế nhất định phải khóa cửa và hạ cửa kính bên xuống khoảnh 1 - 1,5cm để đảm bảo sự lưu thông không khí mà không làm ảnh hưởng tới việc làm mát của hệ thống điều hòa. Điều này giúp tránh rủi ro khi động cơ tắt máy đột ngột, điều hòa trong xe gặp sự cố và chống trộm khi chủ xe ngủ say.

Các tài xế không nên ngủ trong xe quá lâu. Tốt nhất, bạn nên đặt báo thức sau mỗi giờ để tránh tình trạng ngủ quên và dễ dàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ngủ trong xe ô tô chưa bao giờ là an toàn, hãy cẩn trọng để bảo vệ tính mạng của chính mình.