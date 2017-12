Vụ GPBank: Bí ẩn việc chuyển nhượng Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh

Sáng 26/12, do phát sinh những tình tiết mới cần phải làm rõ liên quan đến tài sản thế chấp là sân gôn Ngôi Sao Chí Linh (tỉnh Hải Dương), HĐXX Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã phải hoãn việc tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank).

Theo lời khai bổ sung của bị cáo Đoàn Văn An, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank, những tài sản do ông An đứng tên bị kê biên trong vụ án này gồm: 68% cổ phần tại Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh; 50% cổ phần tại Nhà máy xi măng Hà Giang; 75% cổ phần tại Công ty Sao Bắc; 80% cổ phần tại một công ty Dược; 11% cổ phần Công ty; 18% cổ phần tại Công ty Thiết bị Hoàng Long; 21% cổ phần tại Khách sạn Dân Chủ; 4% cổ phần tại Công ty du lịch Hà Nội – Hạ Long; 22,5% cổ phần tại Công ty CP Hà Quang, 40 ha đất tại Công ty Đại Lải, tương đương 33,3% cổ phần Sân gôn Đại Lải.

Các tài sản do bị cáo Đoàn Văn An sở hữu đã được chuyển quyền sở hữu gồm: 18% cổ phần tại Nhà máy điện Hạ Long, 100% cổ phần tại khách sạn Ngọc Khánh, CTCP Thương mại và Đầu tư Thủ Đô, và CTCP Du lịch Hà Nội – Hạ Long.

Đối với cổ phần tại CTCP Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh, đơn vị quản lý sân gôn Chí Linh, Đoàn Văn An và vợ con sở hữu 100% cổ phần. Trong đó cá nhân An nắm giữ 68% cổ phần.

CTCP Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh có địa chỉ tại phường Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Giấy phép kinh doanh do Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp ngày 01/08/2002 do Đoàn Văn An làm Giám đốc.

Tuy nhiên, trong quá trình bị tạm giam, Đoàn Văn An đã ủy quyền cho người khác được quyền định đoạt 68% cổ phần của mình tại sân gôn Ngôi sao Chí Linh.

Trong quá trình xét xử, CTCP Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh đã nhận được thư chào mua của CTCP Quản lý sân gôn Chí Linh. Hai bên đã thỏa thuận và ký hợp đồng về mặt nguyên tắc. CTCP Quản lý sân gôn Chí Linh đã chuyển 63,5 tỷ đồng vào tài khoản của CTCP Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh tại MB.

Theo tìm hiểu của Infonet, CTCP Quản lý sân gôn Chí Linh có địa chỉ tại Nhà Câu lạc bộ sân gôn, phường Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, trùng với địa chỉ của chính CTCP Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh. Công ty này mới chỉ đi vào hoạt động từ ngày 17/04/2017.

Cùng với đó, một công ty khác có cái tên na ná, là CTCP Đầu tư Phát triển Chí Linh đã gửi thư chào mua lại sân gôn Chí Linh với giá 225 tỷ đồng. Theo đại diện của CTCP Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh, số tiền 225 tỷ đồng đã chuyển vào một tài khoản mở tại GPBank.

Tuy nhiên, vị đại diện này cho biết, phía CTCP Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh và CTCP Đầu tư Phát triển Chí Linh vẫn chưa đạt thỏa thuận về mặt nguyên tắc. Thậm chí, ngày hôm qua, 25/12/2017, hai bên đã bàn bạc đến khuya nhưng chưa đi đến thống nhất về việc chuyển nhượng sân gôn này.

Đại diện GPBank tại phiên tòa xác nhận, phía GPBank đã nhận được khoản tiền 225 tỷ đồng nói trên.

Theo tìm hiểu của Infonet, CTCP Đầu tư Phát triển Chí Linh là công ty vừa mới được cấp giấy phép hoạt động từ 16/12/2017, có địa chỉ tại số 419 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.