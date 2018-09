Vụ làm chứng minh 'siêu tốc': Ðình chỉ công tác 1 thiếu tá công an

Ngày 19/9, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ký văn bản đình chỉ công tác đối với thiếu tá Chu Ngọc Điến (Đội trưởng đội CMND, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC64, Công an tỉnh Gia Lai) để làm rõ qui trình cấp CMND “siêu tốc” cho công dân tại đơn vị này. Ngoài ra, đơn vị cũng đã làm việc với các cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Trước đó, báo chí phản ánh: Khi người dân muốn làm CMND mới hay làm lại CMND bị mất, muốn lấy ngay thì chỉ cần tìm gặp một phụ nữ tên Ngọc chuyên giữ xe tại khuôn viên Phòng PC64. Bà Ngọc yêu cầu muốn lấy CMND nhanh trong 24h thì phải chi 500.000 đồng, thay vì phải chờ từ 10 đến 15 ngày theo qui định.