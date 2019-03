Vụ lùi xe trên cao tốc: Đề nghị xem xét kỷ luật thẩm phán

Mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa xem xét đơn đề nghị của một công dân tên P.Đ.V trú tại tỉnh Yên Bái về việc xem xét kỷ luật đối với một số thẩm phán của TAND tỉnh Thái Nguyên đã xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án Lê Ngọc Hoàng và Ngô Văn Sơn về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Sau khi nghiên cứu vụ việc, cơ quan này đã chuyển đơn đề nghị nêu trên đến Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã có văn bản gửi luật sư Giang Hồng Thanh thuộc Văn phòng luật sư Giang Thanh về đề nghị cho tài xế Lê Ngọc Hoàng - tài xế xe container được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam được cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, Công an thị xã Phổ Yên cho rằng, căn cứ Quyết định trả hồ sơ để điều tra lại số 01 ngày 13.12.2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên; căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 49 ngày 15.2.2017, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can số 02/CSĐT ngày 6.7.2017 đối với Lê Ngọc Hoàng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phổ Yên; ngày 13.12.2018, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã ra Lệnh tạm giam thời hạn 120 ngày đối với Lê Ngọc Hoàng.

Việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là có đủ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ Luật tố tụng Hình sự.

Do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết, do vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng.