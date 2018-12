Vũ 'nhôm' còn dính đến nhiều vụ án khác

Sáng nay 13-12, sau phần VKS đối đáp, LS Nguyễn Hữu Thế Trạch bào chữa cho Vũ “nhôm” đã đối đáp lại đối với phần nhận định về hành vi của Vũ.

LS cho rằng mình không được vào từ giai đoạn điều tra. Tại buổi đối chất giữa ông Bình, ông Vinh và Vũ có LS Hưng tham gia. LS Hưng cũng xác nhận những vấn đề Vũ đã tố cáo.

LS cho rằng cần phải xác minh đối chất để ghi nhận ý kiến của 2 chiến sĩ trại giam T16 có chứng kiến việc đối chất, để từ đó xác định biên bản đối chất đó có khách quan không, có diễn ra những vấn đề như bị cáo Vũ tố hay không.

Buổi đối chất đó cũng không được ghi âm, ghi hình theo quy định. Chính từ việc không ghi âm, ghi hình dẫn đến tranh cãi việc bị cáo Vũ có bị sỉ nhục hay không.

LS Trạch đặt vấn đề: "Ngay cả có Ls tham gia, tại sao LS không nêu ý kiến? Vì nếu người lấy lời khai không cho chúng tôi hỏi thì làm sao chúng tôi được ghi ý kiến vào biên bản?".

Thứ hai, VKS cho rằng biên bản đối chất không phải chứng cứ duy nhất buộc tội. Tuy nhiên, biên bản đối chất có ý nghĩa quan trọng trong điều tra vì khi lời khai của các bị can có mâu thuẫn thì phải đối chất để làm rõ. VKS cho rằng biên bản không phải chứng cứ thì VKS đã mâu thuẫn, tức là không cần đối chất. LS đề nghị cho đối chất giữa ông Binh, ông Vinh và Vũ tại phiên toà.

Phan Văn Anh Vũ đang bị điều tra về ba vụ án khác. Ảnh: HOÀNG GIANG





LS Nguyễn Hữu Thế Trạch , bào chữa cho Vũ "nhôm". Ảnh: HOÀNG GIANG





Trong quá trình tranh luận, LS Trạch đã nêu những vi phạm của điều tra viên, như đưa vào biên bản những lời khai từ trước của ông Trần Phương Bình là vi phạm khoản 3 Điều 189 BLTTHS 2015.

LS cũng chỉ ra những điểm giống nhau đến từng chi tiết trong lời khai của ông Bình và ông Vinh liên quan đến vấn đề Vũ có biết hay không chuyện ông Bình lấy tiền DAB chuyển cho Vũ mà Vũ từng chỉ ra "lời khai sinh đôi" trong phần tự bào chữa.

LS cho rằng VKS đã quên đi chức năng gỡ tội cho bị can, bị cáo. Ngay từ khi công bố cáo trạng, LS vẫn mong muốn các vị đại diện VKS nhận định những chứng cứ nào gỡ tội cho Vũ. Tuy nhiên, chứng cứ buộc tội lập đi lập lại chỉ là lời khai Bình cho rằng không cho Vũ vay. Tuy nhiên, rõ ràng là ông Bình có lời khai tại tòa rằng không nói rõ về nguồn gốc số tiền cho Vũ biết.

Tại CQĐT, ông Bình khẳng định “Tôi tự ý cho Vũ vay”, lời khai khác thì ông Bình cho rằng “tôi nghĩ đơn giản khai cho Vũ vay, thế nào tôi cũng đòi được tiền của Vũ vì tôi là TGĐ”...

Đối chất không ghi âm, hình; vụ án này chỉ căn cứ vào lời khai của ông Bình, cho rằng Vũ nghe hay không nghe ông Bình nói gì với Vinh nên theo LS thì chứng cứ buộc tội Vũ rất mong manh.

VKS cho rằng việc trích xuất là đương nhiên vì còn dính vụ án khác. Tuy nhiên LS cho rằng tòa đang xét xử vụ DAB, nếu CQĐT muốn trích xuất Vũ thì phải có ý kiến đồng ý của tòa đang xét xử vụ DAB. Vũ hiện đang bị điều tra về 3 vũ án khác nhưng ba vụ án này không liên quan gì đến C03 (Cơ quan CSĐT Bộ Công an). Khi có tố cáo của bị can thì cơ quan thẩm quyền phải có văn bản trả lời bị can. Vũ gửi nhiều đơn kêu oan đến Cơ quan CSĐT, Viện KSND Tối cao, Bộ trưởng CA nhưng không được trả lời...

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục...