Vụ nông dân lâm nợ vì đại gia thủy sản ra nước ngoài: Bà Trinh không ủy quyền cho tôi trả

Ông Thành cho biết: "Giấy ủy quyền có thời hạn đến 31.12.2016, trong đó, chỉ thể hiện nội dung tôi là người ký thay các giấy tờ có liên quan đến ngân hàng thay cho Tổng Giám đốc, ngoài ra không đề cập gì đến chuyện trả nợ cho nông dân. Hiện tại, tài chính Cty đang gặp khó khăn, nên khi nông dân đến đòi nợ vào cuối năm 2016, Cty đã mở kho để giao cá đã phi-lê cho nông dân để cấn trừ nợ với số lượng khoảng 700-800 tấn. Đến nay, cá nhân tôi cũng không liên hệ được với bà Trinh".

Trước đó, khoảng tháng 11.2016, Tổng Giám đốc Cty Thuận An là bà Nguyễn Thị Huệ Trinh sau khi ra nước ngoài công tác đến nay vẫn chưa trở về. Trước khi đi, bà Trinh có ủy quyền điều hành Cty lại cho ông Hoàng Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Cty này. Việc bà Trinh không về nước đã khiến các hộ dân nuôi cá trong dự án “chuỗi liên kết dọc trong sản xuất cá tra” lâm vào cảnh nợ nần với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Trong ngày 10.2, UBND tỉnh An Giang đã có thông tin gửi các cơ quan báo chí về vụ việc. Nội dung cho biết: Người đại diện theo pháp luật của Cty Thuận An là ông Nguyễn Thái Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty và bà Nguyễn Thị Huệ Trinh – Tổng Giám đốc Cty (ông Sơn và bà Trinh là vợ chồng). Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, ông Sơn và bà Trinh đã đi Trung Quốc tham dự hội chợ nghề cá ở Trung Quốc từ ngày 29.10.2016 đến nay chưa trở về. Việc tham dự hội chợ này là theo chương trình xúc tiến thương mại của Cty, hiện cơ quan chức năng đang xác minh sự vắng mặt của người đại diện pháp luật Cty.

Từ khi ông Sơn và bà Trinh vắng mặt, ông Hoàng Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Cty đã điều hành hoạt động của Cty theo giấy ủy quyền. Cty hiện đang nhận gia công cho Cty cổ phần Vĩnh Hoàn. Nguồn thu từ hoạt động này dung để trả lương cho công nhân va duy trì hoạt động của Cty Thuận An.

Các hộ dân vay vốn từ Agribank An Giang và bán cá cho Cty Thuận An có 2 dạng. Một dạng thuộc dự án chuỗi và một dạng ngoài dự án chuỗi. Đối với hộ dân nuôi cá trong chuỗi, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ Xử lý dự án này. Thành phần Tổ Xử lý bao gồm Sở Công thương, Sở NNPTNT, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Agribank An Giang và một số đơn vị có liên quan. Tổ xử lý nợ này sẽ có nhiệm vụ xây dựng phương án thu hồi nợ dự án chuỗi và xem xét xử lý từng hộ dân thuộc dự án.

Trụ sở Cty Thuận An

Như Lao Động đã thông tin, từ năm 2014, được sự thuận chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, Cty Thuận An đã triển khai dự án “chuỗi liên kết dọc trong sản xuất cá tra”. Dự án này có sự tham gia giữa 3 bên gồm: Cty Thuận An, Ngân hàng NNPTNT An Giang và các hộ nuôi cá tra. Trong đó, người nuôi được vay vốn từ Argibank An Giang nhưng không nhận tiền mặt mà thông qua việc nhận thức ăn nuôi cá được Argibank trả tiền thay… Cá nuôi đến định kỳ sẽ được bán “độc quyền” cho Cty Thuận An, sau đó Cty này sẽ thanh toán tiền cho người nuôi sau khi trừ đi khoản tiền mua thức ăn mà các hộ dân đã nhận trong vụ nuôi do ngân hàng đã trả trước đó.

Trong khoảng 2 năm đầu, bà con nuôi cá rất phấn khởi, vì dự án đã tạo đầu ra hiệu quả, nâng cao giá trị cũng như thu nhập cho người nuôi cá tra. Tuy nhiên, từ tháng 11.2016, lãnh đạo Cty Thuận An bất ngờ đi “công tác nước ngoài”, sau đó không trở về khiến các hộ nuôi cá lâm vào cảnh điêu đứng.

Vụ việc diễn ra bức xúc đến nỗi, các hộ nuôi cá đã gửi đơn tố cáo đên các cơ quan Trung ương nhờ can thiệp. Hiện tại, có 12 hộ nuôi cá trong dự án nợ ngân hàng tổng số tiền 129 tỉ đồng…

Ông Lê Văn Nưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Ngân hàng Argibank An Giang và các hộ nuôi cá đã kiện Cty Thuận An ra tòa, nên phải chờ kết quả giải quyết từ tòa án.

Hiện công an tỉnh An Giang đã vào cuộc để xác minh làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an đã làm việc với Cty Thuận An và cầu Argibank An Giang, qua đó, các bên cung cấp những hồ sơ có liên quan… Mới đây, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang về đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết khiếu nại của các hộ nuôi cá tra và thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả.

Được biết, dự án đầu tư chuỗi liên kết dọc cá tra do Cty Thuận An thực hiện gồm 2 giai đoạn. Tỏng diện tích mặt nước thực hiện dự án là 113,5 ha, Cty Thuận An sẽ vay vốn trên 650 tỉ đồng từ Argibank An Giang để thực hiện dự án…

Theo Trần Lưu

Lao động