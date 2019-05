Vụ ô tô đâm 2 học sinh trọng thương: Tài xế là cán bộ Sở Xây dựng, vượt quá nồng độ cồn

Chiều 17/5, Đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ cxe ô tô mang BKS: 37S-8739 và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông 2 ngày trước khiến 2 nam sinh trọng thương.

Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô là Nguyễn Xuân Hùng (SN 1979, trú khối 13, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) đã được cơ quan chức năng yêu cầu đến trụ sở để lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

"Thời điểm công an có mặt thì 2 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tài xế đã được đưa về công an phường. Qua kiểm tra nhanh thì thời điểm này tài xế có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép.

Người dân phản ánh, lúc xảy ra tai nạn, tài xế ô tô nồng nặc mùi rượu và bước xuống xe rồi có nhiều lời lẽ khiếm nhã, vô tâm, vô cảm khiến người dân rất bức xúc và đăng lên mạng xã hội.

Hiện Công an cũng đã mời người dân đăng thông tin này lên cung cấp thông tin cho công an để có căn cứ xử lý", một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP. Vinh nói.

Chiếc xe ô tô bị vỡ kính lái do 2 nạn nhân bị hất văng lên sau va chạm.

Theo tìm hiểu của PV được biết, tài xế gây tai nạn nói trên hiện đang công tác tại Phòng Hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng Nghệ An. Một cán bộ Sở Xây dựng xác nhận và cho biết, anh Hùng là chuyên viên của Phòng Hoạt động xây dựng và về công tác tại đây được 4 năm.



Như đã đưa tin, trước đó vào gần 23h ngày 15/5, tài xế Hùng điều khiển xe ô tô đi trên đường Lê Hồng Phong hướng về đường Minh Khai. Khi đi đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Đức Cảnh, xe của tài xế Hùng đâm trực diện vào xe đạp điện chở 2 nam sinh.

Tài xế Hùng tại Công an phường Hưng Bình.

Cú đâm cực mạnh hất văng 2 nam sinh lên kính lái xe rồi văng xuống đường chấn thương nặng.



Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Đức Anh. Cả 2 em đều sinh năm 2002 và trú tại xã Nghi Xuân (Nghi Lộc, Nghệ An).

Công an đang tạm giữ chiếc xe để điều tra vụ tai nạn.

Sau khi đươc đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sỹ xác định, một nạn nhân bị gãy đùi, nạn nhân còn lại bị chấn thương vùng mặt.



Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô thách thức và có nhiều lời nói khiếm nhã, vô cảm khiến những người có mặt tại đây rất bức xúc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.