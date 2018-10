Vụ “Ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND…": Sẽ có kết luận chính thức đầu tuần sau

Ngày 5.10, ông Nguyễn Văn Út – Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa – cho biết, lãnh đạo huyện đã yêu cầu Đoàn kiểm tra xác minh thật kỹ vụ việc để có kết luận chính xác về đoạn băng ghi âm Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây “ra giá” 100 triệu đồng để làm CMND cho người dân. Quan điểm của lãnh đạo huyện là xử lý chính xác và nghiêm khắc vụ việc, ai sai đến đâu thì xử đến đó.

Ông Út cũng cho biết, đầu tuần sau sẽ có kết luận chính thức vụ việc.

Như Lao Động đã thông tin, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức ngày 27.9, Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó GĐ CA tỉnh Long An – đã thông tin về vụ Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây bị tố cáo “đòi 100 triệu đồng” để làm CMND cho người dân.

Từ tố cáo của người dân, UBND huyện Đức Hòa đã thành lập Đoàn kiểm tra. Kết quả xác minh cho thấy, giọng nói trong đoạn băng ghi âm “đòi 100 triệu đồng” đúng là của ông Nguyễn Hoàn Khải – Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây.

Giải trình với Đoàn kiểm tra, ông Khải cho biết, do người dân cứ đòi “bồi dưỡng” để làm CMND trong khi chưa đủ điều kiện để làm, nên ông nói chơi “giá 100 triệu đồng” (nói lúc đang nhậu ngoài giờ làm việc) để người dân ngán mà không quấy rầy ông nữa.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin khi có kết luận chính thức của huyện Đức Hòa.