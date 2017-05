Vụ việc xã Đồng Tâm, người phát ngôn Chính phủ nói gì?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết vụ việc ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức mới đây là xảy ra rất đáng tiếc. Vụ việc kéo dài từ ngày 15 đến ngày 22/4.

Theo Người phát ngôn Chính phủ, mấu chốt của vụ việc bắt đầu tư năm 1980, khi đó nguyên Thủ tướng Đỗ Mười đã ký quyết định giao 208 ha đất của xã Đồng Tâm và một số khu vực xung quanh cho Bộ Quốc phòng để xây dựng sân bay Miếu Môn.

Sau đó, đến năm 1981 UBND tỉnh Hà Sơn Bình đã quyết định giao đất, mốc giới cho Bộ Quốc phòng. Năm 2014, UBND TP Hà Nội quyết định đo lại toàn bộ đất đó để cho Bộ Quốc phòng. Sau khi đo lại đã chênh ra 28,7 ha.

"Nhân dân xã Đồng Tâm cho rằng diện tích này là đất nông nghiệp. Từ đó có sự tranh chấp, giải quyết không thấu tình đạt lý của UBND huyện Mỹ Đức", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng cũng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung được Ban Bí thư, Thủ tướng giao nhiệm vụ đối thoại trực tiếp với nhân dân Mỹ Đức.

"Đây là cuộc đối thoại rất trách nhiệm của người đứng đầu thành phố. Hà Nội cũng đã quyết định thanh tra toàn diện việc sử dụng, quản lý đất đai của huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm", Bộ trưởng Dũng cho hay.

Về phía Bộ Công an, Bộ trưởng Dũng cho biết đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng là kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc trong quá trình thực hiện tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam một số đối tượng ở xã Đồng Tâm. Hiện Bộ Công an đã giao thanh tra Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ.

"Tinh thần là minh bạch, công khai. Nếu chính quyền sai thì nhận trách nhiệm trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm mà có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, trong việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết không đúng trách nhiệm thì sẽ được xem xét xử lý", Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết Bộ đã thành lập đoàn thanh tra kiểm tra việc chấp hành chính sách đất đai khu vực này. Hiện nay đoàn vẫn đang tiếp tục làm việc.

Trước đó tối 20/4, Thanh tra Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Kết quả sẽ được công bố sau 45 ngày. Quyết định của Thanh tra Hà Nội được đưa ra 5 ngày sau việc 38 công an, cán bộ của Hà Nội bị bắt giữ tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức), liên quan việc cưỡng chế giải tỏa đất đai ở địa phương này. Căng thẳng tại xã Đồng Tâm kéo dài từ ngày 15 đến 22/4 mới được tháo gỡ hoàn toàn sau cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung với người dân thôn Hoành.

Nam Dương

Theo Trí thức trẻ