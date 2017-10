Vừa ăn xong mà làm những điều này thì bảo sao sức khỏe ngày một giảm sút

Sau khi ăn xong chính là lúc cơ thể bạn đang cần thời gian nghỉ ngơi để tiêu hóa các thứ trong bụng. Việc vô tình vận động hay nạp thêm những thứ khác vào ngay sau khi ăn là thói quen xấu cực kỳ có hại cho sức khỏe. Do đó, hãy cùng tìm hiểu ngay những thói quen có hại sau khi ăn dưới đây để sửa đổi ngay từ bây giờ bạn nhé!

Tắm nước lạnh

Đây chính là thói quen xấu đầu tiên mà bạn cần bỏ ngay bởi tắm sau khi ăn sẽ làm tăng lượng máu lưu thông đến các bộ phận khác như bàn tay, bàn chân... và làm giảm lượng máu lưu thông đến dạ dày. Điều này sẽ làm cho việc tiêu hóa bị giảm sút khiến bạn cảm thấy cơ thể khó chịu, đầy bụng.

Nếu cứ giữ thói quen tắm sau khi ăn mà không thay đổi thì chỉ khiến cơ thể bạn suy giảm nhanh và ảnh hưởng sâu đến các chức năng của hệ tiêu hóa. Ngoài ra, tắm nước lạnh sau bữa ăn còn khiến bạn dễ mắc bệnh cảm lạnh hơn đấy.

Uống trà

Uống trà để tráng miệng sau mỗi bữa ăn cũng là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, chất polyphenols trong trà xanh lại khiến cơ thể khó hấp thụ sắt từ thực phẩm. Hơn nữa, hàm lượng axit trong trà xanh còn làm ảnh hưởng đến các protein trong thức ăn, làm bạn không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng. Do đó, bạn hãy thay đổi thói quen này sau bữa ăn ngay nhé.

Đánh răng

Thói quen đánh răng ngay sau khi ăn với mục đích loại bỏ vụn thức ăn bám dính trên răng và làm sạch khoang miệng tưởng chừng vô hại nhưng thực ra gây hại không ngờ, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp lên chính hàm răng của chúng ta. Giả dụ bạn có ăn loại thức ăn chứa axit citric trong bữa trưa thì việc đánh răng ngay sau đó rất dễ khiến răng bị cọ xát và làm hỏng men răng. Nếu cần thiết phải làm việc này thì hãy thực hiện sau khi ăn khoảng 30' nhé!

Vận động mạnh sau khi ăn

Đối với những cô nàng đang trong công cuộc giảm cân thì việc đi bộ hay lên máy tập ngay sau bữa ăn là thói quen thường niên. Tuy nhiên, hoạt động này gây phản tác dụng và ảnh hưởng đến sự trao đổi chất trong dạ dày của bạn. Đừng nghĩ rằng khi vừa ăn xong mà đi bộ thì sẽ giúp tiêu hóa thức ăn trong cơ thể nhanh hơn, bởi việc làm này có thể gây trào ngược axit, gây ra các triệu chứng khó tiêu cho bụng của bạn. Do đó, nếu có muốn vận động thì tốt nhất nên cách ra sau bữa ăn tầm 1 tiếng nhưng chỉ nên đi bộ một khoảng ngắn thôi nhé.

Nới rộng cạp quần sau khi ăn

Vừa ăn no xong, nhiều người hay có thói quen nới rộng cạp quần để cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Tuy nhiên, thói quen này kéo theo một lượng lớn thức ăn bất ngờ đang từ dạ dày trôi mạnh xuống ruột khiến cho áp lực vùng bụng giảm đột ngột, thậm chí còn dẫn đến hậu quả là xoắn ruột, sa dạ dày... Do đó, hãy lưu ý mặc đồ thoải mái, rộng rãi trước khi ăn để không phải nới cạp quần ngay lúc sau và cũng nên tránh không nên ăn quá no.

Ngủ

Nhiều bạn hay có câu cửa miệng sau khi ăn là "căng da bụng, chùng da mắt". Thế nhưng, thói quen ngủ sau khi ăn khiến dạ dày không tiêu hóa được hết thức ăn mà còn làm chèn ép hoạt động của tim, gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Đó là lý do vì sao bạn thường gặp phải các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu... và ngủ sau khi ăn còn cản trở quá trình máu lên não khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, không tỉnh táo. Do đó, nếu có vừa ăn no thì nên nghỉ ngơi cách khoảng 1 - 2 tiếng sau thì ngủ là tốt nhất.