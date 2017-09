Vừa đi du lịch vừa làm việc fulltime - Xu hướng mới trong giới trẻ

Krystal Patel năm nay 29 tuổi, là 1 kế toán sống ở New York. Tháng 1 năm nay, cô quyết định cho thuê lại căn hộ của mình và khởi động cuộc hành trình tới thăm 12 nước trong 12 tháng.

Câu chuyện nghe có vẻ giống như Patel sẽ trải qua 1 năm “gap year” - quãng thời gian mà các bạn trẻ quyết định tạm gác mọi công việc học tập và làm việc sang 1 bên để khám phá những điều mới mẻ. Tuy nhiên, Patel lại thuộc về nhóm “du mục kỹ thuật số”, những người vừa có thể duy trì được 1 công việc toàn thời gian vừa có thể đi tới nhiều nơi.

Không có thời gian nghiên cứu về chỗ ở cũng như công việc tốt nhất tại nhiều thành phố khác nhau, cô tìm đến We Roam. Thu phí 2.000 USD mỗi tháng, dự án này sẽ giúp những khách hàng như Patel dễ dàng chuyển tới 1 đất nước khác sau mỗi 30 ngày, cung cấp đầy đủ chỗ ở và không gian làm việc chung mở cửa 24/7. Có thể theo cách này sẽ đắt đỏ hơn là tự tìm phòng trên Airbnb và làm việc ở quán café, đối với Patel thì lợi ích thu được lớn hơn nhiều so với chi phí. “Tôi luôn thích đi du lịch nhiều nhất có thể nhưng không được nghỉ việc quá nhiều, bởi vậy đây thực sự là 1 cơ hội rất tốt để khám phá các miền đất mới như 1 người bản xứ thay vì đơn thuần là khách du lịch”, cô nói.

We Roam là một trong số vài startup đang nhắm đến thế hệ millennials (những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 1982 đến trước 2000), tận dụng sự trỗi dậy của xu hướng thích làm những công việc tự do (freelance) và làm việc từ xa. Một nghiên cứu được công bố năm 2016 cho thấy 66% các ông chủ sẽ cho phép nhân viên làm việc từ xa (chí ít là thỉnh thoảng), tăng mạnh so với mức 34% của năm 2005. Tháng 6 vừa qua, Automatic – công ty đứng sau web blog được ưa chuộng Wordpress, thông báo sẽ đóng cửa văn phòng ở San Francisco, khuyến khích tất cả các nhân viên làm việc từ xa.

Phần lớn các công ty khuyến khích nhân viên tự cân bằng giữa công việc và nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn. Các “du mục kỹ thuật số” sẽ phải sắp xếp thời gian cho công việc phù hợp với thời gian khám phá nơi ở mới và cả những hoạt động xã hội. Một số cảm thấy rất khó khăn khi phải kiềm chế khát khao khám phá những quán bar, nhà hàng và nơi chốn ăn chơi ở những thành phố mới.

“Thật khó để duy trì lối sống lành mạnh, nhưng đến tháng thứ hai thì tôi nhận ra rằng đây không phải là 1 kỳ nghỉ mà là cuộc sống thực sự, không phải bạn đi nghỉ mà giống như bạn đang sống ở nhà”, Patel nói.

Nhận thức được chuyện có thể tuân theo kỷ luật hay không là 1 vấn đề nhiều người mắc phải, một số công ty còn có cả các buổi tập huấn về kỹ năng quản lý thời gian và bám sát mục tiêu.

Michael Youngblood, đồng sáng lập của 1 công ty tương tự We Roam là Unsettled, thì lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt ra những mục tiêu sát với thực tế.

Dân “du mục kỹ thuật số” thường làm các nghề lập trình viên máy tính, luật, tư vấn, kế toán và startup trực tuyến. Tuy nhiên một số công ty cung cấp dịch vụ cho giới này chấp nhận phục vụ cả nhạc sĩ, họa sĩ và người làm nội dung dù ít gặp hơn. Nhà đồng sáng lập Nathan Yates của We Roam tin rằng thế mạnh của họ nằm ở việc hợp tác với các tập đoàn lớn muốn thu hút nhân tài.

90% khách hàng của We Roam nằm trong nhóm từ 27 đến 35 tuổi.