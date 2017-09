"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn dự tiệc cùng Selena Gomez và các nhân vật quyền lực thời trang thế giới

Ngày 9/9 vừa qua tại New York, “Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn cùng vợ, nữ doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên đã tham dự buổi tiệc thời trang Gala BoF của tạp chí Business of Fashion tại Soho Public Hotel của thành phố New York – Mỹ.

Đây chính là điểm đến của rất nhiều nhân vật quyền lực trong ngành thời trang Thế giới. Ngoài ra, bữa tiệc còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Selena Gomez, Tommy Hilfiger, nhà thiết kế VirgilAbloh, Liu Wen, Adwoa Aboah, Jacson Wu, Jordan Barrett, Rila Fukushima…

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thuỷ Tiên là đại diện Việt Nam duy nhất trong danh sách 500 nhân vật quyền lực thời trang thế giới do tạp chí Business of Fashion bình chọn nên họ được mời tham dự Gala BoF. Cả hai xuất hiện với phong thái sang trọng của những doanh nhân thành đạt bậc nhất ngành thời trang Việt.

Bà Thủy Tiên đã diện bộ áo dài đen với điểm nhấn là những bông hoa sen truyền thống để sánh đôi với ông xã. Nữ doanh nhân không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà còn thu hút bởi hình ảnh tươi trẻ và cuốn hút của nét đẹp không tuổi trong suốt buổi tiệc. Hai vợ chồng Johnathan Hạnh Nguyễn vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng dàn khách mời có mặt trong sự kiện này. Đặc biệt, tuy mới gặp lần đầu nhưng Selena Gomez đã rất thân thiện trò chuyện với mẹ chồng Hà Tăng.

Ông bà Johnathan Hạnh Nguyễn và Lê Hồng Thủy Tiên – Chủ tịch và Tổng giám đốc Imex Pan Pacific Group (IPPG) năm nay đã lọt vào danh sách BOF 500. IPPG là tập đoàn kinh doanh hàng đầu Việt Nam trong ngành thời trang bán lẻ, là đại diện phân phối hầu hết các thương hiệu đình đám với hơn 96 thương hiệu thời trang quốc tế tại Việt Nam như Salvatore Ferragamo, Versace, Bally, Burberry, Rolex, Cartier cùng một số thương hiệu mới như Liu Jo, Weil, Paul and Shark… hay các thương hiệu thời trang tầm trung như Nike, GAP, Banana Republic, Diesel, Tommy Hilfiger…

Khác với những năm trước, Gala BoF lần này được tổ chức tại New York thay vì ở Luân Đôn (nơi khai sinh ra tạp chí) như mọi năm, vì New York chính là 1 đại diện tiêu biểu cho tâm chấn thời trang thế giới 2018. Cuốn tạp chí số này được ví như cuốn cẩm nang ngành thời trang hàng đầu thế giới.

Danh sách khách mời của BoF 500 thường chỉ giới hạn gồm các “ông lớn” đầu ngành phân phối bán lẻ, các cá nhân và các nhà sáng tạo có ảnh hưởng sâu sắc đến ngành thời trang thế giới. Theo CEO của BoF Imran Amed cho biết BoF 500 năm nay cũng có bổ sung mới những cái tên đình đám như Anna Wintour, Donatella Versace, Andrew Rosen, Tom Ford …