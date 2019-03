Vừa ra mắt, Grand World Phú Quốc lập tức thu hút nhà đầu tư

Tổ hợp nghỉ dưỡng “all-in-one” tầm cỡ tại Phú Quốc

Với diện tích hơn 85ha, tọa lạc tại Bãi Dài (Gành Dầu – Phú Quốc), Grand World được quy hoạch để trở thành Tổ hợp Nghỉ dưỡng – Thương mại dịch vụ đẳng cấp. Grand World mang nhiều đặc điểm nổi trội để trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Dự án sở hữu khu phố thương mại sầm uất gồm 979 căn Shop được bố trí thành ba hợp phần đặc trưng: Khu phố Thượng Hải – The Shanghai, Khu phố Đông Dương – The Indochine, Khu phố Địa Trung Hải – The Mallorca. Các căn Shop có diện tích từ 70m2 đến 120m2 được quy hoạch khéo léo, thông minh, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, mua sắm. Các căn Shop được bố trí kinh doanh những ngành hàng riêng biệt, tạo sự đa dạng, phong phú cho khu phố và đồng thời đem đến cho du khách những trải nghiệm mua sắm thoải mái và tiện lợi nhất.

“Át chủ bài” làm nên sức hấp dẫn cho Grand World là vị trí nằm trong tổ hợp Corona Resort & Casino Phú Quốc. Corona là casino tiên phong tại Việt Nam mở cửa cho người trong nước tham gia hoạt động vui chơi, trải nghiệm dịch vụ với nhiều hạng mục giải trí có thưởng. Với sức hút vượt trội, casino là thỏi nam châm thu hút sự hứng thú, tò mò và là yếu tố quan trọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, từ đó thúc đẩy sự gia tăng về doanh thu của các Shop thương mại gần kề. Hơn thế nữa, sự xuất hiện của casino sẽ là đòn bẩy gia tăng giá trị cho các BĐS xung quanh, mở ra triển vọng phát triển khu vực thành điểm giải trí nổi tiếng thế giới như Las Vegas, Monaco hay Macau.

Đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp mua sắm

Sự ra đời của Tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World là tin vui với du khách và đặc biệt tạo sức hút với các nhà đầu tư. Vì thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, hoạt động mua sắm của du khách đóng góp một phần không nhỏ cho nền kinh tế khu vực.

Đơn cử là Hồng Kông, địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trên toàn thế giới nhờ hệ thống casino sang trọng và hàng loạt các trung tâm thương mại đa dạng hàng hóa, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của du khách. Theo thống kê, 5 trên 10 khách du lịch đến Hồng Kông sẽ chi tiền cho nhu cầu mua sắm trang sức, đồng hồ tại các cửa hiệu bạch kim. Số còn lại sẽ chi tiêu cho sở thích ẩm thực và khám phá nền văn hóa khu vực.

Còn tại những thành phố du lịch nổi tiếng như London (Anh), Seoul (Hàn Quốc) và Osaka (Nhật Bản), bên cạnh các chi phí lưu trú và ẩm thực, đa số du khách chi từ 43,4% đến 49,4% ngân sách cho sở thích mua sắm. Tại thành phố New York (Mỹ), 9 trên 10 du khách nước ngoài sẽ đi shopping thay vì tham gia các hoạt động tham quan, giải trí ngoài trời.

Chính nhờ nhu cầu mua sắm cao của du khách, giá trị bất động sản ở các khu thương mại có sự tăng trưởng tích cực. Bằng chứng là giá trị các cửa hàng bán lẻ tại Hồng Kông đã tăng khoảng 13,7% trong năm tháng đầu năm 2018 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong tương lai.

Những con số ấn tượng trên đã phần nào cho thấy xu hướng du lịch kết hợp với hoạt động mua sắm đang trên đà bùng nổ. Sự khai sinh tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World cho thấy khả năng tinh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội và đón đầu xu hướng của chủ đầu tư dự án.

Sự ra đời của tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World là cơ hội cho các nhà đầu tư tinh nhạy.

Mô hình nghỉ dưỡng phức hợp Grand World còn được tư vấn bởi cổ đông chiến lược Vinpearl và nhà quản lý, vận hành khu Shop Thương mại dịch vụ Vincom Retail. Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tổ chức và vận hành các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam của các bên đối tác, Grand World được dự đoán sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí – thương mại dịch vụ nổi bật, là điểm đến mơ ước của mọi du khách và đồng thời là điểm đầu tư hấp dẫn bậc nhất trong khu vực hiện nay.

Nhân dịp ra mắt dự án, CĐT đã áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn. Cụ thể, hách hàng sẽ được bảo lãnh mức tiền thuê tối thiểu trong 2 năm đầu là 5%/năm/giá bán Shop theo HĐMB. CĐT hỗ trợ lãi suất cho đến ngày bàn giao nhưng không quá 28/02/2020, ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Sau thời gian hỗ trợ lãi suất tiếp tục ân hạn nợ gốc 24 tháng nhưng không quá 28/02/2022. Lãi suất chi trả trong thời gian ân hạn nợ gốc 24 tháng được trích từ khoản hỗ trợ cho thuê 5%/năm. Khách hàng sẽ chi trả lãi vay bổ sung nếu khoản hỗ trợ cho thuê 5%/năm không đủ.

Đối với khách thuê Shop: Khách hàng được hỗ trợ gói nội thất tương đương 6% giá bán Shop theo HĐMB (không gồm VAT), gói hỗ trợ nội thất này sẽ được thanh toán sau khi Khách thuê hoàn thiện thi công Shop và đi vào hoạt động trong vòng 8 tháng kể từ ngày Bên Mua nhận bàn giao Shop.