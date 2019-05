Vua sòng bài Macau 4 vợ 17 con và cuộc chiến tranh giành tài sản đầy khốc liệt

Năm 2012, đài truyền hình TVB cho lên sóng bộ phim truyền hình dài tập Danh gia vọng tộc gây sốt tại Hong Kong cùng nhiều nước châu Á lúc bấy giờ. Bộ phim kể về đại gia đình của luật sư Chung Trác Vạn do nam diễn viên Lưu Tùng Nhân thủ vai với nhiều sóng gió, đấu đá phức tạp.

Kịch bản của Danh gia vọng tộc được cho là lấy cảm hứng từ cuộc đời ly kỳ của Hà Hồng Sân -vị tỷ phú lắm tiền nhiều của và cũng đông vợ con nhất xứ Macau.

Tỷ phú đào hoa đông con nhiều cháu

Nhắc đến Macau là nhắc đến hệ thống casino và các trò bài bạc giải trí hái ra tiền. Ngai vương của ông hoàng ngành bài bạc Macau chính là Hà Hồng Sân. Năm nay đã 97 tuổi, ông Hà đang sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ USD và nằm trong top 500 tỷ phú giàu nhất thế giới, top 15 tỷ phú giàu nhất Hong Kong.

Hà Hồng Sân được coi là người "khai thiên lập địa" cho ngành kinh doanh casino tại Macau. Ông Hà đã gây dựng cho mình cả một đế chế hùng mạnh từ đôi bàn tay trắng. Tập đoàn của Hà Hồng Sân sở hữu các khối bất động sản đắt đỏ như khách sạn Mandarin Oriental Macau và phần lớn thị phần kinh doanh casino tại đây.

Hà Hồng Sân là nhân vật cực kì được nể trọng tại Macau và Hong Kong. Ông Hà đang đảm nhiệm chức phó chủ tịch sân bay quốc tế Macau, đồng chủ tịch hội đồng cố vấn ngân hàng Seng Heng, chủ tịch hiệp hội đua ngựa Macau. Còn ở Hong Kong, ông là chủ tịch Hiệp hội phát triển bất động sản từ năm 1984.

Mức độ đào hoa của Hà Hồng Sân tỷ lệ thuận với tài năng kiếm tiền của ông. Hà Hồng Sân có tất cả 4 bà vợ, trong đó có vợ cả đã qua đời còn ba người còn lại hiện đang cùng chung sống với ông trong một đại gia đình.

Vợ đầu Lê Uyển Hoa đến với Hà Hồng Sân từ khi ông còn rất trẻ. Lúc bấy giờ họ Hà mới chỉ là một thanh niên tay trắng từ Hong Kong đến Macau lập nghiệp còn Uyển Hoa là thiên kim tiểu thư của một luật sư danh tiếng.

Bất chấp cách biệt địa vị, Hà Hồng Sân tìm cách lấy lòng được cô tiểu thư và ông bố vợ quyền lực. Sau khi kết hôn, Hà Hồng Sân thuận lợi dựa vào uy tín của bố vợ để thành lập một hãng xăng dầu và một công ty xây dựng ở Hồng Kông vào đầu những năm 40.

Dù bị đồn thổi là cuộc hôn nhân đầy toan tính nhưng Hà Hồng Sân vẫn hết mực yêu thương Uyển Hoa. Khi bà bị tai nạn xe hơi vào kỉ niệm 10 năm ngày cưới của hai người, nằm hôn mê gần một tháng ròng và sau đó bị liệt giường nhưng Hồng Sân vẫn luôn bên cạnh chăm sóc vợ.

Hà Hồng Sân tình cảm bên vợ cả trước khi bà qua đời.

Cuộc hôn nhân giữa Hà Hồng Sân và Uyển Hoa kéo dài hơn 60 năm, cho tới khi bà Uyển Hoa mất vì bệnh vào năm 2004. Trong khi Lê Uyển Hoa bệnh liệt giường và thời gian sau đó, Hà Hồng Sân đã lấy thêm 3 người vợ, sinh 17 người con và tất cả cùng chung sống với nhau.

Ba vợ sau của Hà Hồng Sân.

Trong cuộc hôn nhân đầu, Hà Hồng Sân có 4 người con, 2 gái 2 trai nhưng không may một cậu con trai qua đời. Vợ hai được Hà Hồng Sân cưới về năm 1957 để sinh thêm con nối dõi là Lam Quỳnh Anh- con gái một sĩ quan quân đội Hong Kong.

Lam Quỳnh Anh sinh cho Hà Hồng Sân con trai nối dõi Hà Du Long và được ông này coi trọng. Bà được tặng riêng một căn biệt thự trị giá 1,7 triệu đô và được cùng ông xuất hiện tại các sự kiện với vai vế "bà lớn" sau khi vợ đầu qua đời.

Ngay trong lúc đã có hai bà vợ, Hà Hồng Sân vẫn phải lòng thêm cô y tá chăm sóc cho người vợ cả bệnh tật. Năm 1977, Trần Uyển Trân được cưới về nhà họ Hà dưới sự đồng thuận của hai người vợ đầu.

Vợ ba Trần Uyển Trân.

Người vợ cuối và cũng nhỏ tuổi nhất của Hà Hồng Sân là Lương An Kỳ, gia nhập gia đình năm 1988. Khác với ba người vợ trước luôn an phận lui về hậu trường, Lương An Kỳ là người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh và giỏi kinh doanh.

Bà từ chối khoản tiền trợ cấp 12.000 đô mỗi tháng của chồng mình và đòi được tham gia trực tiếp vào các công việc kinh doanh của gia đình. Không chỉ là cánh tay phải của chồng, Lương An Kỳ còn gây dựng sự nghiệp riêng, nhất là từ khi chồng đổ bệnh và sức khỏe yếu dần.

Bà Lương An Kỳ bắt đầu đầu tư vào bất động sản khi mới chớm tuổi 20. Bà chăm chỉ dành dụm khi còn làm thủ quỹ sòng bạc Lisboa của Hà Hồng Sân, dạy thêm khiêu vũ và ballet cho trẻ em để kiếm thêm.

Năm 1986, khi gặp vị tỷ phú, bà đã có trong tay ba căn hộ ở Macau và một căn hộ ở Hong Kong. Trong buổi khai trương câu lạc bộ khiêu vũ mà bà Lương đang làm việc, Hà Hồng Sân đã để ý đến cô vũ công xinh đẹp và cưới về làm vợ.

Sau khi làm vợ tỷ phú, bà Lương An Kỳ tập trung vào kinh doanh bất động sản và nổi lên như một nhà môi giới tài năng.

Hiện tại bà Lương được giới kinh doanh rất săn đón và được định giá ít nhất 6,3 tỉ đô la Hong Kong. Bà Lương cũng đang là người nắm quyền quản lý sòng bạc và khách sạn lớn nhất của chồng.

Vợ tư và các con của Hà Hồng Sân.

Cuộc chiến giành tài sản khốc liệt

17 người con của Hà Hồng Sân đều vô cùng ưu tú và tham vọng. Kể từ khi ngã bệnh vào năm 2009 và chính thức tuyên bố nghỉ hưu vào năm ngoái, cuộc chiến cạnh tranh quyền lực và gia sản trong gia đình tỷ phú ngày càng căng thẳng.

Bên ngoài, 3 bà vợ và 17 người con vẫn phải sống chung với nhau như một gia đình nhưng phía đằng sau đại gia đình tưởng như đoàn kết đó là một cuộc chiến tranh khốc liệt.

Ba vợ và một số con cái của Hà Hồng Sân.

Vợ thứ tư của ông Hà, bà Lương An Kỳ có sức ảnh hưởng đặc biệt trong tập đoàn nhờ công lao dẫn dắt công ty SJM- công ty chuyên về kinh doanh bất động sản của họ Hà. Hiện bà sở hữu 12% cổ phần trong SJM. Hai trong năm người con của bà đang làm việc và có cổ phần ở đây.

Hai thế lực lớn cạnh tranh với bà Lương là Hà Du Long và Hà Siêu Quỳnh, hai con của ông Hà Hồng Sân với vợ hai. Cả hai hiện đều đã là tỷ phú.

Nữ tỷ phú Hà Siêu Quỳnh đang nắm giữ 50% cổ phần của tập đoàn kinh doanh sòng bạc MGM China và một số công ty khác tại Macau. Bà là người phụ nữ giàu có nhất Hong Kong với tài sản ròng lên tới 3,8 tỷ USD. Còn ông Hà Du Long đang là giám đốc điều hành của công ty Melco Crown Entertainment, một công ty chuyên về casino khác tại Macau.

Bà Hà Siêu Quỳnh từng đổ vỡ hôn nhân và hiện đang cặp kè người tình đồng tính.

Gia tộc họ Hà còn có hai cô con gái Hà Siêu Nghị (con vợ hai) và Hà Siêu Liên (con vợ ba) hoạt động trong làng giải trí. Hà Siêu Nghị là người mẫu kiêm nữ diễn viên nóng bỏng nổi tiếng Hong Kong thập niên 90 còn Hà Siêu Liên là người mẫu, fashionista đắt giá.

Hai ái nữ xinh đẹp, nổi tiếng làng giải trí của tỷ phú Hà.

Thời gian gần đây, thế hệ trẻ nhất của gia đình họ Hà là các con của tỷ phú với vợ tư rất được truyền thông chú ý.

Con trai Hà Du Quân từng gây sốt trên truyền hình khi đánh bại 100 thiên tài toán học. Mới đây Hà Du Quân cầu hôn thành công người mẫu Victoria's Secret Hề Mộng Dao bằng buổi lễ hoành tráng được trang trí bằng 99.999 đóa hồng.

Quý tử Hà Du Quân và vợ sắp cưới siêu mẫu.

Hà Siêu Hân là cô con gái út mới 19 tuổi được Hà Hồng Sân cưng chiều nhất. Tuy không có nhan sắc nổi bật bằng các chị gái nhưng Siêu Hân được cả gia đình bảo bọc và đảm bảo cuộc sống xa hoa đến hết đời.

Con gái út Hà Siêu Hân bên anh trai.