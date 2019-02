Vượt sóng, giá cá tra năm 2018 lập kỷ lục

Đó là khẳng định của Bộ NNPTNT tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển ngành cá tra Việt Nam năm 2019 khai mạc vào sáng 18.2 tại TP Long Xuyên, An Giang. Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Báo cáo năm 2018 của Bộ NNPTNT cho thấy, năm 2018, ngành cá tra Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Thuế chống bán phá giá POR 13 cao kỷ lục; Chương trình thanh tra cá da trơn Hoa Kỳ bước vào giai đoạn quan trọng, quyết định kết quả công nhận tương đương; Nhiều thị trường như EU, Ả rập Xê út tiếp tục giảm sút, hoặc dừng nhập khẩu do tác động từ các thông tin truyền thông bất lợi...

Đại biểu tham dự. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, bằng những nỗ lực vượt bậc, kết hợp với việc tận dụng tối đa các cơ hội, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, quản lý con giống, vật tư đầu vào và phòng ngừa dịch bệnh với hoạt động phối hợp, xử lý rào cản kỹ thuật... từ 6 tháng cuối năm 2018, ngành hàng cá tra Việt Nam đã từng bước phục hồi và vươn lên ngoạn mục trên các lĩnh vực: Diện tích nuôi, sản lượng, giá bán và kim ngạch xuất khẩu.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị, Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, diện tích nuôi cá giống là 8.552ha, tăng 21,6% so năm 2017; diện tích nuôi thương phẩm đạt 5.400ha, tăng 3,25% so năm 2017. Trong đó diện tích nuôi được chứng nhận GAP và VietGA đạt trên 5.600ha. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,26 tỉ đôla, tăng 26,5% so năm 2017. Đặc biệt, giá cá tra đã lập kỷ lục so với nhiều năm gần đây khi đạt mức 55-36.000 đồng/kg.