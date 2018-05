Warren Buffett vừa chia tay cổ phiếu "con cưng" đã nắm giữ hơn 40 năm, tiếp tục mua vào cổ phiếu Apple

Hôm qua tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett cho biết đã tăng hơn gấp đôi khoản đầu tư vào nhà sản xuất thuốc gốc Teva Pharmaceutical Industries đồng thời xác nhận đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của Apple.

Ngoài ra Berkshire cũng "chia tay" khoản đầu tư có thập niên từ giữa những năm 1970 phản ánh niềm yêu thích những tờ báo giấy của Buffett. Berkshire đã bán cổ phần ở Graham Holdings, nhà xuất bản cũ của tờ Washington Post. Sau khi Amazon mua lại mảng truyền thông của Washington Post, phần còn lại của công ty trở lại với cái tên cũ là Graham Holdings. Đây từng là một trong những cổ phiếu được Buffett nắm giữ lâu năm nhất. 107.775 cổ phiếu Graham bị bán ra chấm dứt "mối lương duyên" đã từng có giá trị hơn 1 tỷ USD.

Những thông tin trên công bố trong tài liệu pháp lý liệt kê danh mục các cổ phiếu niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ mà Berkshire đang nắm giữ tính đến ngày 31/3. Theo đó Berkshire sở hữu khoảng 173 tỷ USD cổ phiếu, trong rất nhiều ngành từ đường sắt, bảo hiểm, năng lượng, hóa chất đến bán lẻ, thực phẩm...

Berkshire sở hữu khoảng 40,5 triệu chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) của Teva Pharmaceutical với tổng giá trị 693 triệu USD. 3 tháng trước con số mới là 18,9 triệu ADR. Sau thông tin này cổ phiếu Teva bật tăng 5,1%.

Thông thường các khoản đầu tư quy mô lớn sẽ được thực hiện bởi Buffett, trong khi những khoản nhỏ hơn được quyết định bởi 2 trợ lý Todd Combs và Ted Weschler. Tài liệu không chỉ rõ ai đã mua những cổ phiếu nói trên.

Berkshire cho biết phần lớn trong số 14,8 tỷ USD mà tập đoàn này đầu tư vào cổ phiếu trong quý vừa qua là vào Apple. Hiện Berkshire sở hữu 239,6 triệu cổ Apple, có giá trị hơn 40 tỷ USD. Như vậy Berkshire nắm gần 5% cổ phần tại nhà sản xuất iPhone, vượt qua BlackRock Inc và chỉ đứng sau 1 quỹ đầu tư khác là Vanguard Group, số liệu thống kê của Reuters cho thấy.

Hôm 7/5, Buffett trả lời phỏng vấn với CNBC rằng "tôi sẽ rất vui mừng nếu sở hữu 100% Apple". 2 ngày trước đó ông nói với các cổ đông Berkshire rằng sẽ mua thêm cổ phiếu Apple vì giá đang ở mức hợp lý.

Buffett là bạn lâu năm của Katharine Graham, người sáng lập ra Graham Holdings. Bà qua đời năm 2001 và sau đó 12 năm Washington Post bị bán cho Jeff Bezos. Năm 2014, Buffett đổi phần lớn số cổ phần của Berkshire ở Graham lấy cổ phiếu Berkshire mà Graham sở hữu, cộng thêm 1 đài truyền hình ở Miami và 1 lượng tiền mặt.

Berkshire vẫn đầu tư vào báo chí và hiện sở hữu cổ phần ở 32 tờ nhật báo, trong đó có tờ Omaha World-Herald của quê nhà. Ông nhận thức rõ thói quen của người đọc thay đổi đang làm tổn hại đến ngành này như thế nào và nhận định chỉ có The Wall Street Journal, The New York Times và có lẽ Washington Post có thể xây dựng mô hình kinh doanh phiên bản điện tử phù hợp đủ khả năng thay thế doanh thu quảng cáo bị mất đi từ báo in.

Berkshire cũng đã tăng cổ phần nắm giữ ở ngân hàng Bank of New York Mellon, hãng hàng không Delta Air Lines, Monsanto và US Bancorp, trong khi giảm cổ phần nắm giữ ở Charter Communications, Liberty Global, Phillips 66, United Continental Holdings, Verisk Analytics và Wells Fargo & Co.