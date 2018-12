Waymo ra mắt dịch vụ taxi không người lái với tốc độ chóng mặt

Công ty đã bắt đầu tính phí hành khách khi sử dụng các loại xe không người lái trong bán kính 100 dặm (160 km) ở bốn khu vực ngoại ô Phoenix, bang Arizona - Chandler, Tempe, Mesa và Gilbert - những nơi đã được thử nghiệm công nghệ này từ năm 2016.

Việc thu phí dịch vụ là một cột mốc chiến lược, giúp Waymo vượt qua các đổi thủ tại Mỹ, cụ thể là General Motor Cruise Automation và Uber, bởi hai đối thủ cạch tranh này còn chưa ra mắt dịch vụ tự lái của họ. Tất cả các công ty đều đang chạy đua để giành khách hàng và bù đắp hàng tỷ đô đã bỏ ra để phát triển công nghệ.

Để sử dụng dịch vụ của Waymo, được gọi là Waymo One, hành khách phải tải ứng dụng và cung cấp số thẻ tín dụng, tương tự như các dịch vụ như Uber hay Lyft. Sẽ có một người "tài xế" ngồi sau tay lái, nhưng chỉ để can thiệp trong trường hợp khẩn cấp.

Vẫn còn những thách thức ở phía trước cho Waymo, điển hình là những rào cản về kĩ thuật. Một chiếc taxi tự lái Waymo One được Reuters kiểm tra tuần trước thỉnh thoảng bị chậm và giật. Thêm vào đó, việc khách hàng có đón nhận sử dụng dịch vụ hay không là điều chưa thể đoán trước được. Ngoài ra, các quy định về pháp luật về xe tự lái vẫn còn chắp vá không mạch lạc - một trở ngại lớn cho việc phát triển nhanh chóng.

Ở thời điểm hiện tại, giá dịch vụ của Waymo tương đương với Uber và Lyft. Một chuyến đi dài 15 phút, 3 dặm (4.8 km) do Reuters thực hiện tuần trước có giá $7.59, chỉ cao hơn giá $7.22 của Lyft.

"Theo thời gian, chúng tôi hy vọng Waymo One sẽ có mặt rộng rãi hơn để phục vụ mọi người." Giám đốc điều hành John Krafcik viết trong blog của ông vào thứ 4. "Công nghệ xe tự lái là rất mới với nhiều người, nên chúng tôi đang tiến hành mọi thứ rất cẩn thận." Công ty đã thử nghiệm xe tự lái trong một thập kỉ qua. 600 xe tự lái của công ty đã có hơn 10 triệu dặm trên đường và xung quanh 25 thành phố tại Mỹ. Alphabet (công ty mẹ của Waymo) không tiết lộ tống số tiền đầu tư, nhưng các chuyên gia đánh giá là số tiền đó phải hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

Klaus Froehlich, trưởng bộ phận phát triển toàn cầu của BMW, đánh giá rằng bước đi mới này của Waymo sẽ thúc đẩy các robo-taxi khác nhanh chóng phát triển để chiếm thị phần trước các đối thủ cạnh tranh khác. "Waymo hiện đang tăng tốc … bởi vì nếu họ chờ thêm hai hoặc ba năm nữa thì họ sẽ mất lợi thế cạnh tranh", Froehlich phát biểu trong triển lãm ô tô tuần trước tại Los Angeles. "Vì vậy, họ phải ra mắt sớm, mặc dù đây là một điều khá mạo hiểm".

Việc định hình môi trường pháp lý tại Mỹ hiện nay ngày càng khó khăn. Arizona có ít quy định về xe tự lái hơn so với hầu hết các bang tại Mỹ - đây là một lí do trọng điểm trong quyết định của Waymo khi ra mắt tại đây. Phần còn lại của Hoa Kỳ đều có những quy định rắc rỗi, và hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn chung của liên bang. Các quy tắc về các vấn đề chính như dữ liệu, bảo mật, trách nhiệm và an ninh mạng vẫn chưa được quyết định.

Hiện tại, Waymo sẽ tập trung vào khu vực Arizona, nơi mà công ty tin sẽ tìm hiểu được thêm những hiểu biết giá trị về cung và cầu, trong khi chờ đợi các quy định pháp luật được phê duyệt từ chính quyền.