Webb Simpson giải thành công cơn khát danh hiệu PGA Tour kéo dài gần 5 năm

Thành tích -19 gậy và cách biệt lên tới 7 gậy so với đối thủ bám đuổi gần nhất vẫn khiến Webb Simpson đôi chút căng thẳng khi bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Với áp lực trên vai, cựu vô địch US Open thi đấu kém ấn tượng hơn rất nhiều so với 3 vòng trước đó.



Sau 9 đường đầu, Simpson chỉ đạt par khi giành birdie ở hố 7 nhưng dính bogey ở hố 8. Nửa vòng cuối đã có thể chứng kiến thành tích tốt hơn dành cho golfer sinh năm 1985 nếu anh không dính double-bogey đáng tiếc ở hố 18. Dẫu vậy, thành tích 73 gậy (+1) ở vòng 4 vẫn đủ giúp Simpson trở thành nhà tân vô địch The Players Championship với tổng -18 gậy, đặc biệt khi những đối thủ xếp sau đều không thể tạo ra đột biến.

“Mọi thứ không hề dễ dàng khi bạn ở vị trí người dẫn đầu. Bạn luôn muốn thi đấu tốt nhưng không phải lúc nào cũng duy trì được sự ổn định. Tôi hạnh phúc với chiến thắng này”, ngôi sao người Mỹ chia sẻ sau khi nhận cúp vô địch, 1,9 triệu USD tiền thưởng và 600 điểm FedExCup

Highlights | Round 4 | THE PLAYERS

Xếp đồng hạng 2 bao gồm 3 gương mặt, Charl Schwartzel, Jimmy Walker, Xander Schauffele, cùng đạt thành tích -14 gậy. Đánh nhiều hơn 1 gậy, đương kim vô địch Wells Fargo Championship, Jason Day, về đích ở vị trí T5 cùng Jason Dufner.

Sau vòng 3 thi đấu ấn tượng, Tiger Woods tiếp tục có ngày thi đấu âm gậy (-3). Huyền thoại 43 tuổi lẽ ra đã có thể vươn lên vị trí ít nhất trong top 5 nếu không sa sút ở giai đoạn cuối. Trong 12 hố đầu, Woods giành tới 6 birdie và không mắc lỗi đánh quá gậy nào.

Tuy nhiên, việc dính bogey ở hố 14 và double-bogey ở hố 17 “Island Green”, Siêu hổ chỉ về đích chung cuộc ở vị trí T11 (-11 gậy), cùng những tên tuổi nổi danh khác như Justin Thomas, Adam Scott, Ian Poulter, Chesson Hadley và đương kim vô địch US Open, Brooks Koepka. Koepka ở vòng cuối đã có màn trình diễn “lột xác” và gây ấn tượng nhất với thành tích -9 gậy.

Sau 15 tháng trên đỉnh thế giới, Dustin Johnson cuối cùng cũng phải nhường lại vị trí số 1 cho đồng hương Justin Thomas do không thể góp mặt trong top 5. Trong khi đương kim vô địch Kim Si Woo chỉ về đích ở hạng T63 với -3 gậy.

Xếp hạng chung cuộc The Players Championship 2018.