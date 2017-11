World Bank dự báo thế nào về giá đồ uống năm tới?

Giá chè tăng 17% trong năm 2017 và có thể tăng tiếp trong năm 2018, 2019

Giá chè thế giới tăng nhẹ trong quý 3 năm 2017 so với quý 2, và tăng 15% so với cùng quý năm trước. Sau khi sản thị trường vụ trước thiếu cung do thời tiết ảnh hưởng tới nhiều khu vực trồng chè trên thế giới, nhất là Đông Phi và Sri Lanka, sản lượng vụ này có vẻ khá hơn.

Giá chè dự báo sẽ tăng 17% trong năm 2017, và sẽ duy trì vững trong năm 2018 và 2019.

Cacao chịu áp lực giảm tiếp do cung dư thừa, sẽ hồi phục rất nhẹ trong năm 2018

Giá cacao đã vững ở mức khoảng 2 USD/kg từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên giá trung bình trong quý 3 năm nay giảm gần 35% so với quý 3 năm ngoái, do sản lượng cao kỷ lục ở Bờ Biển Ngà – nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới.

Triển vọng niên vụ 2017/18 thị trường sẽ dư thừa khoảng 130.000 tấn, trong bối cảnh sản lượng của khu vực Tây Phi tăng mạnh nhờ thời tiết thuận lợi, và sản lượng ở Mỹ Latinh cũng tăng.

Dự báo giá cacao sẽ giảm gần 30% trong năm 2017, trước khi hồi phục trở lại để tăng 3% trong năm 2018.

Giá cà phê có thể ổn định trong năm 2018

Sau khi giảm mạnh trong một thời gian ngắn, xuống dưới 3 USD/kg vào tháng 7/2017, arabica hồi phục trở lại Tuy nhiên, tính chung cả quý 3 thì giá arabica chỉ thay đổi chút ít. Giá robusta tăng gần 2% trong quý 3.

Hình: Giá cà phê thế giới 12 tháng qua

Dự báo năm 2017/18 thị trường arabica sẽ dư thừa nếu những nhận định rằng Brazil sẽ bội thu trở thành hiện thực. Tuy nhiên, thị trường robusta lại có thể rơi vào tình trạng thiếu cung do sản lượng sụt giảm ở Việt Nam – nước cung cấp robusta lớn nhất thế giới.

Tới thời điểm này có thể ước đoán giá arabica sẽ giảm khoảng 6% trong năm 2017, trong khi robusta sẽ tăng khoảng 15%. Còn năm 2018 thì giá cả 2 loại có nhiều khả năng sẽ ổn định.

Bảng: Dự báo cung – cầu cà phê thế giới