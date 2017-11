Xác định danh tính kẻ tấn công bằng xe tải ở New York

Một chiếc xe tải nhỏ đã lao lên phần đường dành riêng cho người đi xe đạp ngày 31/10 tại thành phố New York làm 8 người chết và 11 người bị thương. 6 người đã thiệt mạng tại hiện trường và 2 người thiệt mạng sau khi được đưa tới bệnh viện. Lái xe sau đó đã bị cảnh sát bắn vào bụng và bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát địa phương cho biết đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại New York sau vụ tấn công 11/9. Hàng trăm cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và nhiều khu nhà lân cận dã bị phong tỏa.

Lái xe được xác định là Sayfullo Saipov, 29 tuổi, đã đâm vào một xe buýt sau khi gây tai nạn. Saipov đã nhảy ra khỏi xe và hét lên bằng tiếng Arab “Allahu Akbar” (tạm dịch “Đấng tối cao vĩ đại”) trước khi bị cảnh sát bắn.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã tuyên bố đây là một vụ tấn công khủng bố và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang tiếp tục điều tra vụ việc. Hai quan chức an ninh cho biết các điều tra viên đã tìm thấy các mẩu giấy viết tay bằng tiếng Arab trên xe gây tai nạn liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sayfullo Saipov tới Mỹ từ Uzbekistan từ năm 2010 và đã được cấp thẻ xanh cư trú tại Mỹ. Saipov cư trú tại New Jersey gần thành phố New York.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump tuyên bố vụ tấn công được thực hiện bởi một kẻ bệnh hoạn và có vấn đề về thần kinh. Ông Trump cũng cho biết các cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao vụ việc.

Vụ tấn công diễn ra 5 tháng sau khi một ô tô đâm vào đám đông người đi bộ tại Quảng trường Thời đại làm 1 người chết, làm gia tăng cảnh báo về các cuộc tấn công người đi bộ trên các tuyến phố đông người./.