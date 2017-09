Xăng dầu Hàn Quốc đắt đỏ nhưng nhập khẩu vào nước ta vẫn tăng mạnh

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2017 lượng xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam chỉ tăng nhẹ 8,8% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trị giá lại tăng mạnh 39,5% so với cùng kỳ, đạt trên 8,63 triệu tấn, tương đương 4,51 tỷ USD.

Giá nhập khẩu xăng dầu trong tháng 8/2017 đạt 527,51 USD/tấn (tăng 6,49% so với tháng 7/2017 và cũng tăng mạnh gần 19% so với tháng 8/2016). Cụ thể, trong tháng 8/2017 cả nước nhập khẩu trên 1,12 triệu tấn xăng dầu, trị giá 591,22 triệu USD (giảm 5,2% về lượng nhưng tăng nhẹ 0,92% về trị giá so với tháng 7/2017). Đáng chú ý, giá xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 8/2017 có mức giá cao nhất 568 USD/tấn (vẫn giảm 9,3% so với tháng 7/2017); tiếp đến là Đài Loan với giá bình quân 529,7 USD/tấn. Nhập khẩu từ Nhật Bản giá thấp nhất với chỉ 332,3 USD/tấn.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, giá xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam tăng 28,3% so với giá trung bình 8 tháng đầu năm ngoái, đạt khoảng 522,71 USD/tấn; trong đó, giá xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt mức giá cao nhất 607,7 USD/tấn (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016) và nhập khẩu từ Nhật Bản giá thấp nhất 335,2 USD/tấn.

Về thị trường, nhập khẩu xăng dầu từ thị trường các nước Đông Nam Á chiếm 68% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm gần 63% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu cả nước (đạt 5,89 triệu tấn, tương đương 2,82 tỷ USD).

Singapore đứng đầu về thị trường cung cấp các loại xăng dầu cho Việt Nam, chiếm 38,7% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 36% trong tổng kim ngạch, đạt trên 3,34 triệu tấn, trị giá trên 1,62 tỷ USD (tăng 10,2% về lượng và tăng 39% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái).

Thị trường nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2017

Nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Hàn Quốc 8 tháng đầu năm nay tăng mạnh tới 82% về lượng và tăng 117% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; đưa Hàn Quốc lên vị trí lớn thứ 2 về thị trường cung cấp xăng dầu nhập khẩu cho Việt Nam; với 1,92 triệu tấn, trị giá 1,17 tỷ USD. Xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm 22,3% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Malaysia sụt giảm mạnh 22,5% về lượng và giảm 8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,74 triệu tấn, trị giá 792,66 triệu USD (chiếm 20% về lượng và chiếm 17,6% tổng trị giá).

Bên cạnh đó, xăng dầu còn được nhập khẩu từ Thái Lan với 818.123 tấn, trị giá 407 triệu USD, chiếm 9% thị phần. Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 680.596 tấn, trị giá 344,92 triệu USD, chiếm gần 8% thị phần.

Điểm nổi bật về nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm nay là, bên cạnh thị trường Hàn Quốc có mức nhập khẩu tăng mạnh nói trên, thì nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Nga cũng tăng rất mạnh 93,4% về lượng và tăng 115% về kim ngạch so với cùng kỳ (đạt 24.713 tấn, trị giá 14,12 triệu USD). Tuy nhiên lượng xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan sụt giảm tới 92% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ (chỉ đạt 9.522 tấn, trị giá 5,04 triệu USD).