Xây dựng số 5 (SC5): Quý 3 lãi 33 tỷ đồng cao gấp 3,5 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã CK: SC5) đã công bố BCTC quý 3/2017 lãi cao nhờ tăng mạnh doanh thu kinh doanh bất động sản.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 526,5 tỷ đồng tăng cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ, sau khi trừ đi giá vốn lợi nhuận gộp còn 55,6 tỷ đồng tăng mạnh gần 200% so với quý 3/2016.

Trong kỳ mặc dù các khoản chi phí đều tăng cao trong đó chi phí tài chính là 7,6 tỷ đồng tăng 2 lần so với cùng kỳ, chi phí QLDN là hơn 6 tỷ đồng tăng 33,3% so với cùng kỳ cộng thêm khoản lỗ khác 1,2 tỷ đồng nhưng SC5 vẫn báo lãi ròng gần 33 tỷ đồng cao gấp 3,5 lần so với quý 3/2016. Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng tới 366,14% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, SC5 đạt 982,3 tỷ đồng doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhờ giá vốn giảm cộng với khoản lãi lớn từ hoạt động khác nên SC5 lãi ròng 52,4 tỷ đồng tăng 71,8% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 3.499 đồng.

Năm 2017 SC5 đặt mục tiêu tổng doanh thu là 1.475 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 43,12 tỷ đồng. Cổ tức chi trả dự kiến 20%. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2017 công ty đã hoàn thành được 66,6% kế hoạch doanh thu và vượt 21,5% kế hoạch LNST.