Xây "lụi" cả khu đô thị lớn

Ngày 22-5, ông Phạm Kiên - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - cho biết đã quyết định tạm dừng việc thi công dự án khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu vì chưa đủ điều kiện. Điều đáng nói, việc tạm dừng này chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư đã thi công... nửa năm.

Chưa có những thủ tục cần thiết

Dự án khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu với diện tích 16,9 ha còn có tên thương mại là khu đô thị Vịnh Xuân Đài vì nằm ở vị trí đắc địa của thị xã Sông Cầu. Đông giáp vịnh Xuân Đài, Tây giáp khu hành chính của thị xã, Nam giáp sông Lục Khẩu, Bắc giáp sông Thị Thạc. Dự án do Công ty TNHH MTV Việt Long Phú Yên (Công ty Việt Long) làm chủ đầu tư.

Tại dự án này, một cổng lớn bề thế đã được xây dựng hoàn chỉnh. Theo nhà đầu tư, dự án đã bắt đầu san lấp mặt bằng, lu lèn, xây dựng hệ thống nước thải từ tháng 10-2016. Tuy nhiên, theo ông Phạm Kiên, khi triển khai dự án thì các thủ tục cần thiết như Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), thiết kế bản vẽ thi công, giấy phép xây dựng, thậm chí cả quyết định giao đất cho nhà đầu tư cũng chưa có.

Thế nhưng, mãi đến ngày 8-3 vừa qua, Phòng Quản lý đô thị thị xã Sông Cầu mới có văn bản đề nghị chủ đầu tư cung cấp hồ sơ cần thiết để theo dõi, quản lý. Sau đó, ngày 28-3, UBND thị xã Sông Cầu lại tiếp tục có văn bản nhắc nhở. Sau khi nhà đầu tư không cung cấp được hồ sơ thủ tục, UBND thị xã Sông Cầu mới làm việc với nhà đầu tư. Đến ngày 27-4, UBND thị xã Sông Cầu ra Thông báo số 210/TB-UBND yêu cầu dừng thi công dự án. Thông báo này nói rõ: "Đến thời điểm hiện nay, nhà đầu tư đang thi công phần lu lèn nền đường và lắp đặt hệ thống cống thoát nước thải của dự án". Thông báo yêu cầu dừng dự án vì "chưa đủ điều kiện để khởi công xây dựng... Sau khi có giấy phép xây dựng thì mới được triển khai thi công".

Cũng theo ông Kiên, để san lấp nền dự án này, nhà thầu đã khai thác 137.000 m3 đất ở xã Xuân Lâm (thị xã Sông Cầu) mà không hề có giấy phép khai thác. Ông Kiên cho biết trong công văn ngày 3-5, UBND tỉnh Phú Yên đã phê bình UBND thị xã Sông Cầu và các sở liên quan về việc này cũng như việc để nhà đầu tư thi công khi chưa có những thủ tục cần thiết. "Riêng việc khai thác trái phép đất để san lấp, chúng tôi đã gửi số liệu cụ thể và đề nghị UBND tỉnh xử phạt vì thuộc thẩm quyền của tỉnh" - ông Kiên nói.

Ông Nguyễn Xuân Châu, Giám đốc Công ty Việt Long, cho rằng việc khai thác đất để san lấp mặt bằng là của nhà thầu. Khai thác ở đâu, có phép hay không, ông không biết. Ông chỉ mua tại công trình với giá 52.000 đồng/m3.

Ông Nguyễn Xuân Châu thừa nhận khi san lấp mặt bằng, các thủ tục cần thiết như quyết định giao đất, ĐTM, bản vẽ thiết kế thi công, giấy phép xây dựng đều chưa có. "Bây giờ, nếu nói về sai phạm so với pháp luật thì ở đây có mấy cái. Nếu như đúng thì chỉ khi nào ông làm đầy đủ hết các thủ tục thì mới tạo mặt bằng. Đó là quy định. Nhưng trong những điều kiện, bối cảnh là mình cần có mặt bằng để rút ngắn khoảng thời gian... Vì cái này nó không phải là đất bằng phẳng nên tôi mới xin san lấp cho đủ độ chặt để sau này có mặt bằng thi công" - ông Châu phân trần.

Ai cho phép?

Giám đốc Công ty Việt Long cũng cho biết theo quyết định chủ trương đầu tư thì dự án có quy mô 466 lô đất nền. Mặc dù quyết định về chủ trương đầu tư dự án do chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký nêu rõ: "Nhà đầu tư được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất này cho các khách hàng tham gia vào dự án sau khi những hạng mục kết cấu hạ tầng của dự án được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh". Thế nhưng, theo ông Châu, hiện đã bán được hơn 100 lô khi dự án chưa có những thủ tục cần thiết. Giải thích về điều này, ông Châu cho rằng việc bán là theo hình thức góp vốn, luật không cấm. Hiện ĐTM của dự án mới có cách đây hơn 10 ngày; còn bản vẽ thiết kế thi công, giấy phép xây dựng vẫn chưa có.

Một điều rất lạ là quyết định chủ trương đầu tư dự án được ký ngày 25-11-2016 nhưng việc san lấp mặt bằng của dự án này, như chủ đầu tư cho biết, đã được triển khai trước đó cả tháng. Vậy ai cho phép?

Ông Nguyễn Xuân Châu khẳng định UBND tỉnh Phú Yên đã cho phép. Để chứng minh, ông Châu đưa ra Thông báo số 589/TB-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ký ngày 9-8-2016 về nội dung chấp thuận đề nghị của giám đốc Sở Xây dựng về một số liên quan đến dự án khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu, thị xã Sông Cầu. Trong thông báo này nêu rõ: "Cho phép Công ty TNHH MTV Việt Long Phú Yên san lấp mặt bằng đối với các khu vực đã thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng, đồng thời triển khai thi công lu lèn đường Lê Lợi nối dài từ thị đội đến bờ kè vịnh Xuân Đài và bàn giao UBND thị xã Sông Cầu trước 18-8-2016". Lý do được đưa ra là "Xét tình hình thực tế hiện nay, UBND thị xã Sông Cầu cần mặt bằng phục vụ quá trình thực binh".

Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Lữ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, nói: "Nói chung đây là loại công trình buộc phải cấp phép mới được thi công. Việc san lấp mặt bằng nói là một bước trong công tác thi công cũng đúng vì nó là một bước trong công tác xây dựng. Tuy nhiên, nếu nói không phải trong công tác thi công thì cũng được. Ví dụ, anh cất cái nhà mà có cái ao thì phải san lấp cái ao đó để cất nhà vì trước sau gì cũng cất".

Chiều 23-5, ông Đào Mỹ, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Phú Yên, cho biết ngày 17-5, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn yêu cầu nhà đầu tư tạm dừng triển khai các hạng mục của dự án trên thực địa. "Dự án chỉ được triển khai thi công khi nhà đầu tư đã hoàn tất các thủ tục đầu tư theo đúng quy định và phải được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng" - ông Mỹ trả lời bằng văn bản.

Thông báo thu hồi cả đất an ninh

Theo quy định, để thu hồi đất an ninh chuyển sang mục đích khác phải được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ thì tại Thông báo số 989/TB-UBND ngày 30-12-2016, UBND thị xã Sông Cầu đã thông báo về việc thu hồi gần 739 m2 đất an ninh đối với Công an thị xã Sông Cầu để đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu. Thời gian thực hiện việc thu hồi cũng xác định là tháng 1-2017 dù chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời về điều này, ông Phạm Kiên cho rằng thu hồi đất an ninh là để làm đường và cũng chỉ mất phần đất tường rào và vọng gác của Công an thị xã Sông Cầu. Trong khi đó, đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, khẳng định: "Việc thu hồi đất an ninh phải đúng theo pháp luật".