Xe Hàn SsangYong bất ngờ giảm giá 180 triệu đồng

Hãng xe Hàn Quốc SsangYong và nhà phân phối Daehan Motors vừa công bố sẽ giảm giá cho hai mẫu xe SUV Tivoli và XLV.

Cụ thể theo chương trình khuyến mãi vừa được công bố, SsangYong Tivoli có mức giảm lên tới 140 triệu đồng cho phiên bản AT và 51 triệu đồng cho phiên bản MT. Với mức giảm này, phiên bản AT hiện còn 597 triệu đồng so với mức giá cũ 737 triệu đồng. Trong khi đó, bản MT còn mức giá 579 triệu đồng.

Chiếc SUV XVL có mức giảm sâu hơn, lên tới 180 triệu đồng so với giá gốc 799 triệu. Như vậy, hiện XVL giảm sâu xuống còn 619 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhà phân phối cho hay, chương trình được áp dụng trong vòng 1 tháng, đến hết 25/11 nhưng số lượng có hạn khi chỉ dành cho 15 khách hàng đặt mua Tivoli và 15 khách hàng đặt mua XVL.

SsangYong không phải là một thương hiệu lạ với nhiều khách hàng tại thị trường Việt. Tuy nhiên, thương hiệu này lại chưa gây được nhiều ấn tượng và trải qua khá nhiều nhà phân phối, nhập khẩu khác nhau chỉ trong một thời gian ngắn.

Cách đây chưa lâu, SsangYong vừa chính thức thông báo nhà phân phối độc quyền những dòng xe của SsangYong tại thị trường Việt Nam của thương hiệu này là Daehan Motors.

Đại diện SsangYong cho hay, lần này thâm nhập thị trường Việt Nam của hãng có chiến lược bài bản, quy mô và đầu tư chỉnh chu hơn. Việc bắt tay cùng Daehan Motors sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của SsangYong tại thị trường Việt Nam.

Trong tầm nhìn dài hạn, Daehan Motors muốn tập trung vào phân khúc SUV, vốn là thế mạnh của SsangYong tại thị trường Hàn Quốc thông qua lắp ráp xe SsangYong tại Việt Nam.

Hiện, nhà phân phối này đã xây dựng 1 showroom và trưng bày những dòng xe Ssangyong chủ lực sẽ bán tại thị trường Việt đặt tại Tp. HCM. Các dòng xe SUV chủ lực của hãng tại thị trườn Việt là Tivoli, XLV, Stavic và G4 Rexton.