Xe Land Cruiser được doanh nghiệp biếu tặng Nghệ An phải bán đấu giá

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời UBND tỉnh Nghệ An khi tỉnh này xin ý kiến về xử lý đối với xe ô tô Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 80A-017.88 do doanh nghiệp biếu tặng .

Về nguồn gốc xe sang biển xanh 80A – 017.88 , theo Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, ngày 20/3/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP. HCM) có quyết định số 217/QĐ-ĐHĐCĐ về việc tặng xe cho Tỉnh uỷ Nghệ An, tạo điều kiện về phương tiện để phục vụ đi công tác, nhất là ở các huyện miền Tây Nghệ An và đối ngoại với nước bạn Lào. Giá trị xe là 2,7 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trước đó, Bộ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỏi về vấn đề này và Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính.

Theo đó, xe ô tô biển kiểm soát 80A-017.88 thuộc nhóm phải bán đấu giá công khai nộp ngân sách nhà nước. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Nghệ An bán đấu giá xe ô tô nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc bán đấu giá xe ô tô thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đấu giá tài sản.

Từ tháng 3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng để tránh xảy ra tiêu cực, thông qua hình thức nhận quà biếu này, cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu.

Xe Toyota Land Cruiser VX biển xanh 80A – 017.88 sản xuất năm 2014 được Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP.HCM) tặng cho Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Doanh nhân Trần Tuấn Lộc quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Được biết, đã gần 2 năm nay, tỉnh Nghệ An đã nhiều lần đăng thông báo bán đấu giá xe Toyota Land Cruiser 80A – 017.88 nhưng vẫn không có cá nhân, tổ chức đến đăng ký mua.

Trước đây, giá bán khởi điểm chiếc xe nói trên là 2,4 tỷ đồng, nay giảm giá xuống còn 2,2 tỷ đồng. Hiện tại xe biển xanh 80A-017.88 đang được để tại trụ sở của Sở Tài chính Nghệ An.