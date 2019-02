Xe tải tông hàng loạt xe máy đi lễ nhà thờ ở Long An, 1 người chết, 5 người bị thương

Chiều 20/2, ông Phùng Văn On – Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Long An cho biết, tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 1 xe tải và nhiều xe máy khiến 1 người chết, 5 người bị thương.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, 1 đoàn người đi xe máy làm lễ tại nhà thờ ở huyện Châu Thành.

Khi đến Ấp 5, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành thì bất ngờ bị xe tải tông trúng, lùa nhiều xe máy vào gầm.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nằm la liệt trên đường, nhiều người dân hiếu kì theo dõi vụ tai nạn. Nhận tin báo , lực lượng chức năng tỉnh Long An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.