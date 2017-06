Xu hướng lựa chọn căn hộ biệt lập

Tại TP.HCM, những khu vực biệt lập được tích hợp đầy đủ tiện ích nhất phải kể đến Hado Centrosa Garden, Phú Mỹ Hưng, Vinhomes Central Park hay Celadon City… Tuy nhiên, các dự án này thuộc phân khúc cao cấp, giá bán vượt quá khả năng chi trả của những người lao động tích lũy tài chính còn hạn chế.

Số lượng các dự án trong khu biệt lập, thuộc phân khúc trung bình trên thị trường hiện tại rất ít mặc dù theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển cho thấy từ nay cho tới năm 2020, trên địa bàn TP.HCM có khoảng 81.000 hộ gia đình có nhu cầu cần nhà ở tập trung chủ yếu ở phân khúc căn hộ tầm trung từ 1-2 phòng ngủ, chất lượng đạt chuẩn với mức giá phù hợp.

Trước nhu cầu thực tế của thị trường, chủ đầu tư Hado Riverside kết hợp cùng công ty BĐS Danh Khôi Việt tung ra thị trường dự án Hado Riverside tọa lạc trong khu đô thị biệt lập Hà Đô Thới An, quận 12 với mức giá phù hợp chỉ từ 838 triệu/căn 2 phòng ngủ đã bao gồm VAT.

Hado Riverside thừa hưởng giá trị hiện hữu tại khu đô thị biệt lập Hà Đô Thới An

Ông Nguyễn Trọng Minh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hà Đô cho biết dự án căn hộ Hado Riverside được thừa hưởng hạ tầng phát triển đồng bộ và tiện ích hoàn hảo ngay trong khu đô thị biệt lập đang hiện hữu Hà Đô Thới An. Hà Đô Thới An kiến tạo một môi trường sống an ninh 24/24, không gian kết hợp hài hòa giữa nét tinh tế hiện đại với không gian thiên nhiên thoáng đãng tràn ngập gió, ánh sáng và màu xanh, mang lại một cuộc sống yên bình, thịnh vượng cho gia chủ.

Với mật độ xây dựng chỉ 23% gồm biệt thự, nhà liên kế và căn hộ chung cư, diện tích mảng xanh lớn bên cạnh dòng sông Vàm Thuật tạo ra không gian yên bình để thư giãn, vui chơi, xum họp gia đình và bạn bè. Với những gia đình trẻ hoặc gia đình nhiều thế hệ nơi có ông bà, trẻ em, thì Hado Riverside là một sự lựa chọn tuyệt vời khi hiện hữu những tiện ích xanh và thân thuộc như: công viên ven sông, trường học liên cấp, vườn hoa, khu vui chơi trẻ em ngoài trời,…

Hado Riverside tọa lạc tại khu đô thị Hà Đô Thới An thừa hưởng hệ thống hạ tầng đồng bộ và tiện ích hoàn hảo tại khu vực.

Chị Mỹ Dung, một trong những khách hàng đầu tiên “đặt chỗ” Hado Riverside, chia sẻ “Khu vui chơi trẻ em ngoài trời cùng vườn hoa sắc màu chính là nơi mà mọi đứa trẻ đều yêu thích, nhất là khi không gian ấy gần gũi và chan hòa với thiên nhiên ảnh hưởng tích cực đến việc hình thành tính cách của trẻ. Đây chắc chắn là nơi gia đình mình thường xuyên gắn kết, vui đùa để bé phát triển cả về thể chất và tinh thần”.

“Hơn nữa, ông bà trẻ cũng đã có tuổi, khu công viên ven sông Vàm Thuật sẽ là nơi ông bà rất thích vì tạo cảm giác quen thuộc quê nhà. Mỗi chiều, ông bà sẽ xuống đây đi bộ, thư giãn, tập thể dục, vui đùa bên con cháu. Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư khu đô thị Hà Đô Thới An là một cộng đồng dân cư văn minh, tri thức và an ninh, mình rất an tâm khi con mình và ông bà cháu được sống nơi đây. Mình rất vui khi biết đến Hado Riverside, dự án như một phép màu giúp những gia đình trẻ như vợ chồng mình tìm được nơi thanh bình và hoàn toàn yên tâm để lập nghiệp”.

Thiết kế thông minh, tối ưu và hiện đại

Khác với những dự án trước đây của Tập đoàn Hà Đô, Hado Riverside là một dự án mới với nhiều điểm nhấn chú trọng vào kiến trúc theo xu hướng “căn hộ xanh, thiết kế tối ưu và hiện đại”, mang lại môi trường sống trong lành với 100% căn hộ đón nắng gió tự nhiên.

Căn hộ Hado Riverside được thiết kế tối ưu hiện đại, 100% căn hộ đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Tất cả các căn hộ đều 2 phòng ngủ, bàn giao hoàn thiện nội thất với sàn gỗ, view hướng xa là sông Vàm Thuật và hướng xuống gần là công viên cây xanh, sân vườn tầng 3, mang cảm giác thư giãn, thoải mái và kích thích sáng tạo cho gia chủ.

Với những trải nghiệm hiện đại và đầy thú vị khi sống tại Hado Riverside, những chủ nhân tương lại chắc chắn sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng khi lựa chọn nơi đây là chốn an cư và vun đắp tình cảm cho cả gia đình. Nhờ sự tương thích với thị trường, cùng những giá trị sẽ gia tăng trong tương lai nhờ hạ tầng khu vực, Hado Riverside được thị trường đón nhận rất tốt, hơn 80% căn hộ đã được giữ chỗ. Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện nhà mẫu để gấp rút triển khai khai trương trong cuối tháng 6 này.

Đăng ký tham quan căn hộ mẫu Hado Riverside được đầu tư bởi CĐT uy tín - Tập đoàn Hà Đô. Giá chỉ từ 838 triệu/căn 2 phòng ngủ đã bao gồm VAT. Website: https://hadoriversides.com.vn/ Liên hệ hotline đăng ký tham quan nhà mẫu: Danh Khôi Việt: 0938.78.78.15 Hoàng Long Real: 0902.72.73.77 Song Kim Land: 0907.597.527.

A.D

Theo Trí thức trẻ