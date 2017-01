Xu hướng sống ngoại thành đang dần lên ngôi

Ở vùng ven – phong cách sống hiện đại

Xã hội phát triển, nhu cầu an cư của khách hàng ngày càng tăng, do đó tỉ lệ nhập cư tại các thành phố lớn mỗi năm ngày càng nhiều. Đây là lý do khiến khu vực trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM,… bị quá tải, môi trường ô nhiễm, tình trạng giao thông ách tắc, không gian riêng bị thu hẹp.

Trước thực tế này, cư dân tại các thành phố lớn đang có xu hướng dịch chuyển về các vùng ven đô, nơi có bầu không khí trong lành với không gian sống rộng và thoáng hơn. Tại Hà Nội, các khu vực như: phía Tây, phía Tây Nam hay phía Đông đang được nhiều cư dân quan tâm và lựa chọn. Nơi này vừa đủ gần để cư dân có thể tiếp cận được những dịch vụ tiện ích sẵn có, vừa đủ xa để tận hưởng được không gian sống trong lành, chan hòa với thiên nhiên.

Bắt kịp xu hướng sống tại các vùng ven đô của người dân, nhiều chủ đầu tư đã xây dựng dự án chất lượng như: The Two Residence, One18,… hay dự án Gemek Premium của CĐT Geleximco tại KĐT Lê Trọng Tấn, Hà Đông.

Gemek Premium: Lựa chọn cho xu hướng sống mới

Cách trung tâm Thủ đô không xa về phía Tây, Gemek Premium toạ lạc ngay trong KĐT lớn Lê Trọng Tấn Hà Đông,... Với vị trí này, Gemek Premium được thừa hưởng hệ thống hạ tầng hiện đại như: tuyến đường cao tốc trên cao Cát Linh – Hà Đông, Lê Văn Lương kéo dài, Đại lộ Thăng Long,…

Theo đó, cư dân dễ dàng di chuyển và kết nối đến trung tâm thành phố và các vùng lân cận. Dự án được coi là thích hợp cho khách hàng tầm trung mong muốn sở hữu cuộc sống chan hoà với thiên nhiên và tận hưởng được những dịch vụ tiện ích sẵn có trong khu vực như: Bệnh viện, trường học, khu vui chơi, khu mua sắm,...

Gemek Premium gồm hai tòa nhà cao 34 tầng, không sống trong lành với nhiều không gian xanh và có vườn thượng uyển trên cao, giúp cư dân có thể thư giãn sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi.

Với mật độ 14 tháng máy/sàn 32 căn hộ, đây là mật độ thang máy lý tưởng cho chung cư hiện đại. Ngoài ra, dự án còn được thiết kế với hệ thống bãi đỗ xe nổi thông minh tại tầng 2 và tầng 3 cùng đội ngũ an ninh chuyên nghiệp, hệ thống camera giám sát 24/24; hệ thống báo động, chống cháy chất lượng. Tất cả mang lại cuộc sống hiện đại và an toàn cho cư dân.

Các căn hộ tại Gemek Premium có diện tích đa dạng từ 65 – 91m2, được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, đảm bảo gió trời và ánh sáng tự nhiên tràn ngập mỗi phòng.

Chủ đầu tư Geleximco phối hợp cùng ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đưa ra gói hỗ trợ tài chính tối đa lên tới 70% giá trị căn hộ. Ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân song song với gói cho vay lãi suất 0% đến khi nhận bàn giao nhà và ân hạn nợ gốc đến 3 năm. Theo đó, khách hàng chỉ cần có 102 triệu đồng là đã sở hữu được căn hộ tại Gemek Premium. Đối với khách hàng đặt mua căn hộ chất lượng cao Gemek Premium mà không sử dụng gói vay, sẽ được tặng ngay 01 lượng vàng SJC.

A.D

Theo Trí thức trẻ