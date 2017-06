Xu thế dòng tiền: 750 điểm vẫn là kháng cự mạnh

Khác với những phân tích trước đó, VN-Index tuần qua đã không điều chỉnh mà thậm chí còn bứt phá lên cao hơn. Các chuyên gia đều cho rằng thị trường trong ngắn hạn đang mạnh hơn dự kiến do yếu tố hỗ trợ luân phiên từ các nhóm cổ phiếu lớn cũng như dòng tiền mạnh mẽ khiến hoạt động chốt lời không dẫn đến diễn biến điều chỉnh.

Khối ngoại đang liên tục mua ròng mạnh mẽ và các cổ phiếu lớn thuộc lĩnh vực ngân hàng, bất động sản tăng, kết hợp với tâm lý nắm giữ thắng thế đã giúp thị trường duy trì sức mạnh tốt. Tuy nhiên vẫn có quan điểm cho rằng ngưỡng 750 điểm của VN-Index vẫn đang thể hiện là mức kháng cự mạnh và dòng tiền vẫn có dấu hiệu rút ra trong ngắn hạn.

Về mặt trung và dài hạn, thị trường vẫn đang trong xu thế tăng mạnh mẽ nhờ các yếu tố cơ bản cũng như nền tảng vĩ mô thuận lợi. Đó cũng là nguyên nhân để các chuyên gia thực hiện duy trì vị thế dài hạn nhưng tránh các giao dịch ngắn hạn, hạ margin và chốt lời các cổ phiếu thị trường nhưng sẵn sàng mua vào khi các cổ phiếu cơ bản điều chỉnh hợp lý.

Nguyễn Hoàng

Thị trường trở nên thú vị hơn rất nhiều khi không suy yếu hay điều chỉnh mà lại bùng nổ lên tận vùng 750 điểm và kết thúc bằng mức tăng 1,5% ngay cả khi tuần này ROS giảm 14,7%, và có mức tăng tốt nhất kể từ khi VN-Index thoát đáy 705 điểm. Diễn biến này đã không giống với những gì anh chị dự đoán trong tuần trước. Điều gì khiến thị trường lại mạnh lên thay vì yếu đi?

Ông Lê Hoàng Tân-Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Về cơ bản thị trường vẫn đang ở trong “uptrend” trung và dài hạn vì vậy các sóng điều chỉnh thứ cấp có thể ngắn hơn kỳ vọng hoặc đôi khi không xảy ra tại các ngưỡng kháng cự kỹ thuật.

Tôi đã nhiều lần chia sẽ rằng nếu không phải là các nhà đầu tư quá ưa thích “trading” thì không nên quan tâm nhiều đến những đợt điều chỉnh thứ cấp vì điều này rất dễ làm nhà đầu tư đánh mất vị thế.

Trong tuần qua, khối ngoại tiếp tục mua ròng 255 tỷ trên cả 2 sàn, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua ròng các mã cổ phiếu bluechips, có giá trị vốn hóa lớn như VNM, KDC, VCB, HPG, BVH… Đây là bệ đỡ cho sự bùng nổ của thị trường tuần qua, đồng thời đây cũng là tuần thứ 5 liên tiếp khối ngoại mua ròng kể từ đầu tháng 5.

Ông Trần Hữu Phúc-Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Thị trường tăng điểm tích cực trong tuần này với mức tăng điểm mạnh trên cả hai chỉ số chính. HNX-Index có diễn biến tích cực hơn với bốn phiên tăng điểm so với ba phiên tăng điểm của VN-Index. Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 10,91 điểm (+1,5%) lên 749,72 điểm; HNX-Index tăng 3 điểm (+3,2%) lên 97,36 điểm.

Thị trường đã phản ứng rất tích cực bởi yếu tố mua ròng mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài trong tuần vừa qua. Họ đã tiến hành mua ròng 249 tỷ, đây là tuần thứ 5 mua ròng liên tiếp. Nhiều nhóm cổ phiếu đã tạo đáy trước VNindex như nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng bất động sản hồi phục đã khiến thị trường hồi phục mạnh hơn kì vọng của các nhà đầu tư ngắn hạn.

Bà Hồ Huyền-Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Sau nhiều phiên tưởng như điều chỉnh đến nơi mà VN-Index vẫn trụ vững, nhiều nhà đầu tư chốt lời xong mà thị trường vẫn không giảm, thậm chí có những mã còn tăng điểm tốt.

Tôi cho rằng đấy là một trong những lý do khiến thị trường có diễn biến vượt đỉnh như tuần vừa rồi. Một phần dòng tiền chốt lời đã quay trở lại, tâm lý nắm giữ cổ phiếu đang thắng thế trong đám đông.

Ông Lê Đức Khánh-Giám đốc Chiến lược thị trường, Chứng khoán HSC

Một vài nhóm cổ phiếu như nhóm ngành ngân hàng, bất động sản, tài nguyên cơ bản đã nỗ lực nâng đỡ thị trường, khiến thị trường chung tiếp tục chinh phục mốc điểm mới 754.96 điểm. Nhìn về trung hạn thì đây có thể nói là mốc điểm lịch sử cho thấy VN-Index vẫn sẽ tiếp tục lên các ngưỡng kháng cự “new high” nhưng về khía cạnh ngắn hạn vùng 750 (+/- 5 điểm) lại là vùng kháng cự mà ở đó VN-Index bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn.

Tôi cho rằng giai đoạn này có thể kéo dài hơn chúng ta kỳ vọng bởi dòng tiền đang có dấu hiệu rút ra và quan sát. Chỉ một vài nhóm ngành còn dư địa tăng giá vẫn đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Nguyễn Hoàng

Chúng ta đã không có một tháng Năm “go away” và một tháng Sáu khởi đầu bằng tuần tăng rất ấn tượng. Đó là chưa kể đến quý I tăng mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dường như năm nay thị trường hơi trái quy luật. Anh chị có bất ngờ trước diễn biến trung hạn này?

Ông Trần Hữu Phúc

Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Chúng tôi không bất ngờ bởi diễn biến trên, bởi vì hiện tại thị trường chứng khoán Việt Nam đang có độ mở rộng về thanh khoản cũng như giá trị giao dịch rất lớn. Cùng với đó nền tảng kinh tế vĩ mô có dấu hiệu tăng trưởng bền vững và lạm phát cùng lãi suất được duy trì ở mức thấp.

Điều đó đã thu hút dòng vốn lớn chảy vào thị trường chứng khoán, tăng trưởng tín dụng cũng liên tục tăng trưởng ấn tượng. Điều này thể hiện rõ lượng tiền được bơm ra đầu tư trực tiếp và gián tiếp ngày càng lớn.

Ông Lê Đức Khánh-Giám đốc Chiến lược thị trường, Chứng khoán HSC

Thị trường chứng khoán vốn dĩ bao hàm tính 2 mặt - tính dễ dự đoán và tính bất thường (khó dự đoán) nếu chúng ta nhìn nhận cả ở 2 khía cạnh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Cùng xu hướng tăng nhưng không phải thời kỳ nào cũng giống thời kỳ nào.

Nếu 1 tháng năm vừa qua khi mà thị trường có những diễn biến khởi sắc thì tháng 6 có thể là tháng “khoảng lặng” điều chỉnh tích lũy. Quy mô thị trường lớn, nhiều thông tin vĩ mô hỗ trợ hơn, số lượng nhà đầu tư tham gia nhiều hơn….Thị trường đã có những thay đổi mà chúng ta cần phải thích ứng và cảm nhận sự thay đổi đó để đưa ra các dự báo sát với thực tế. Dù sao đi nữa tôi cũng không quá bất ngờ về tình huống này.

Ông Lê Hoàng Tân-Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Bản chất của câu “Sell in May go away” chỉ nói lên thực trạng thị trường thường có khoảng trống thông tin trong tháng 5. Tuy nhiên mỗi năm diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mỗi khác.

Như năm nay, tháng 5 vừa rồi có rất nhiều thông tin hỗ trợ như việc Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng GDP trong các tháng còn lại của năm. Quốc hội cũng bàn rất nhiều về các giải pháp xử lý nợ xấu, cơ cấu lại hoạt động của hệ thống ngân hàng. Rất nhiều doanh nghiệp lớn chốt ngày chia cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng với tỷ lệ cao lại như DHG, HSG, CVT…cũng rơi vào tháng 5 và sắp tới là BMP, HBC, SKG...

Ngoài ra, năm nay tháng 7 âm lịch cũng đến muộn hơn vì vậy thị trường chứng khoán cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi các nhà đầu tư quan tâm nhiều về phong thủy.

Bà Hồ Huyền-Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Thị trường thực sự khỏe hơn so với dự đoán của tôi, bằng chứng là tôi đã nghỉ giao dịch 3 tuần mà thị trường vẫn khỏe.

Nguyễn Hoàng

Tuần trước anh chị chủ yếu là giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống, nhưng thị trường lại vượt lên đỉnh cao mới. Anh chị có thay đổi quan điểm và mua vào không. Tỷ trọng hiện tại như thế nào?

Ông Lê Hoàng Tân-Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Tôi vẫn nắm giữ các cổ phiếu triển vọng trung và dài hạn, chỉ chốt lời và hạ margin ở các cổ phiếu thị trường. Trong tuần tới, tôi vẫn tập trung chiến lược này, tức là sẽ tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu chiến lược khi giá điều chỉnh về vùng hợp lý.

Ông Trần Hữu Phúc-Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng đến sau kì “review” của các quỹ ETF. Thường sau khi các quỹ ETF “review” thị trường sẽ dao động ổn định hơn và hé lộ nhiều cơ hội đầu tư tốt hơn.

Ông Lê Đức Khánh-Giám đốc Chiến lược thị trường, Chứng khoán HSC

Cho dù thị trường vượt lên đỉnh cao mới không có nghĩa là sẽ tiếp tục tăng điểm mà không có chặng nghỉ. Tôi lại đánh giá giai đoạn hiện tại nên là giai đoạn cẩn trọng hơn và cơ cấu lại danh mục – chỉ nắm giữ những cổ phiếu chất lượng cao. Tỷ trọng cổ phiếu /tiền mặt hiện nay đang là 50%/50%.

Bà Hồ Huyền-Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Tôi vẫn giữ 100% tiền mặt.

Theo Nguyễn Hoàng

VnEconomy