Xu thế dòng tiền: Chốt lời ngắn hạn

Mặc dù thông tin không đạt được thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều xuất hiện đúng thời điểm thị trường biến động mạnh, các chuyên gia đều cho rằng nguyên nhân quan trọng hơn là do thị trường đã tăng dài, các cổ phiếu lớn dẫn dắt tăng mạnh, cả chỉ số lẫn cổ phiếu đã tiệm cận ngưỡng kháng cự mạnh nên bị chốt lời lớn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng trong ngắn hạn và tranh thủ thu hẹp tỷ trọng cổ phiếu ở các phiên tăng. Thị trường có thể chịu thêm áp lực điều chình trước khi bước vào giai đoạn đi ngang giằng co. VN-Index có nhiều khả năng điều chỉnh về khu vực 950-960 điểm.

Nhịp điều chỉnh diễn ra được coi là cơ hội mua tích lũy cổ phiếu có chất lượng. Các chuyên khuyến cáo hai nhóm cổ phiếu chính là các blue-chips hút dòng tiền mạnh trong nhịp tăng vừa rồi và nhóm cổ phiếu cơ bản có kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1/2019. Hiện tỷ trọng nắm giữ của các chuyên gia đều ở mức cân bằng trong ngắn hạn.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

VN-Index đã không thể vượt 1.000 điểm như mong đợi trong kịch bản tốt của anh chị tuần trước và điều chỉnh rất sâu ngày 28/2. Có nhiều lý do giải thích diễn biến bất ngờ này, từ kết quả không tích cực của cuộc đàm phán Mỹ - Triều đến việc quỹ ngoại tái cơ cấu. Quan điểm của anh chị thế nào?

Tôi cho rằng việc các cổ phiếu trụ bị bán tuần qua nên nhìn dưới góc nhìn chốt lời thuần tuý, sau khi tăng mạnh trong thời gian ngắn. LÊ HOÀNG TÂN

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Theo tôi, diễn biến điều chỉnh của thị trường trong tuần qua không quá bất ngờ. Những thông tin không tích như kết quả cuộc đàm phán Mỹ-Triều không đạt kỳ vọng, quỹ ETF ngoại cơ cấu danh mục… chỉ là nhưng yếu tố giúp kích hoạt lực cung chốt lời trên thị trường khi các chỉ số, cũng như nhiều nhóm cổ phiếu đều đã tiếp cận các vùng kháng cự quan trọng sau một nhịp tăng điểm nhanh và mạnh trong hơn hai tuần trước đó.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường - Chứng khoán Vietinbank

Chỉ số VN-Index đã không thể vượt được ngưỡng kháng cự tâm lý 1.000 trong ngày 28/2 mà thay vào đó là một phiên điều chỉnh sâu. Mặc dù khá đáng tiếc nhưng theo đánh giá của tôi hiệu ứng điều chỉnh này cũng đem lại một số tích cực nhất định.

Trước hết, hành động điều chỉnh này giúp làm "nguội bớt" thị trường vốn đã có một nhịp tăng điểm nóng kể từ sau kỳ nghỉ Tết; qua đó giúp tạo nền tốt hợp cho việc chinh phục và vượt ngưỡng điểm 1.000 thành công.

Thứ hai, tâm lý căng thẳng của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ sẽ được giải tỏa một phần, từ đó giúp thu hút dòng tiền tham gia vào thị trường đến từ nhóm này tốt hơn. Đây cũng chính là yếu tố còn thiếu để có thể giúp thị trường đi lên một cách bền vững hơn.

Trên quan điểm cá nhân, tôi vẫn cho rằng chỉ số VN-Index có thể vượt được ngưỡng điểm tâm lý 1.000 và hướng tới các mức điểm cao hơn trong tháng ba mặc dù các phiên điều chỉnh như vừa rồi là không thể tránh khỏi.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Phiên ngày 28/2 thị trường đã có 1 phiên điều chỉnh rất sâu, theo tôi diễn biến tiêu cực bất ngờ này một phần do kết quả cuộc gặp Mỹ - Triều không thuận lợi, thị trường chứng khoán không chỉ ở thị trường Việt Nam, thị trường chứng khoán toàn cầu đều quay đầu giảm, nhưng tâm lý cũng không tỏ ra quá hoảng loạn.

Ngoài ra phiên ngày 28/2 cũng là ngày review của MSCI, do đó khối ngoại đã có động thái bán ròng mạnh trong phiên ATC với hơn 320 tỷ trên cả ba sàn và chủ yếu tập trung phần lớn vào phiên ATC ở nhóm cổ phiếu Largecaps bên sàn HSX.

Điều này cũng đã khiến nhiều cổ phiếu Largecaps giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi đó áp lực giảm ít hơn diễn ra ở nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps. Tuy nhiên, mới chỉ một phiên bán ròng mạnh của khối ngoại thì chưa thể khẳng định xu hướng khối ngoại quay trở lại bán ròng.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Tuần qua dòng tiền bất ngờ chốt lời mạnh ở nhóm cổ phiếu trụ, tuy nhiên theo quan điểm của tôi việc thị trường có phiên điều chỉnh mạnh ngày 28/2 hoàn toàn không phải lỗi của các sự kiện diễn ra thời điểm đó, có thể xem nó như "giọt nước tràn ly" khi mà nhóm vốn hóa lớn có quá trình tăng điểm ấn tượng dưới sự hậu thuẫn của khối ngoại. Khi nhóm này quay sang bán ròng thì rõ ràng áp lực đã thể hiện.

Nên tôi cho rằng việc các cổ phiếu trụ bị bán tuần qua nên nhìn dưới góc nhìn chốt lời thuần tuý, sau khi tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

VN Index ghi nhận một tuần giảm điểm nhẹ sau khi tiến sát mốc 1,000 điểm trong tuần vừa qua với thanh khoản giao dịch trên thị trường duy trì ở mức cao và tiếp tục xu hướng cải thiện so với những tuần liền trước.

Trong những phiên đầu tuần, đà hưng phấn của thị trường từ tuần trước giúp chỉ số tiếp tục đi lên và áp sát ngưỡng 1.000 điểm. Tuy nhiên sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội đã kích hoạt tâm lý thận trọng và khiến nhiều nhà đầu tư quyết định thoát khỏi thị trường để chờ đợi kết quả.

Trong phiên ngày 28/2, sau khi kết quả của cuộc họp được công bố và không khả quan như kỳ vọng ban đầu, VN Index ngay lập tức giảm mạnh với lực bán ồ ạt xuất hiện trong phiên chiều cũng như phiên ATC.

Mặc dù vậy thị trường đã sớm cho thấy dấu hiệu bình ổn trở lại trong phiên cuối tuần với sắc xanh xuất hiện trở lại ở nhiều nhóm ngành. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ trong tuần này với khoảng 952 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên HOSE và 195 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên HNX. Đóng cửa tuần giao dịch, VN Index giảm 9,28 điểm (-0,94%) về mức 979,63 điểm, trong khi đó HNX Index tăng 0,44 điểm (+0,41%) đạt mức 107,26 điểm.

Sau những phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường đối mặt với áp lực điều chỉnh khá mạnh do hoạt động chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư là diễn biến khá dễ hiểu. Đà giảm ở Việt Nam cũng phần nào đồng pha với nhiều chỉ số chứng khoán lớn trong khu vực châu Á.

Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư đã bắt đầu có thể gom dần các cổ phiếu vốn hóa trung bình có tiềm năng tăng trưởng tốt hoặc có "câu chuyện" tích cực trong năm 2019 cho mục tiêu đầu tư trung - dài hạn. Ngược lại, nhà đầu tư ngắn hạn nên cân nhắc chốt lời một phần các cổ phiếu vốn hóa lớn đang nắm giữ khi chỉ số đang tiệm cận vùng kháng cự ngắn hạn 1.000 điểm.

Sau những phiên biến động mạnh vào nửa cuối tuần qua, thị trường có thể sẽ bước vào nhịp dao động giằng co, đi ngang với các phiên tăng giảm đan xen trong vùng 960-991 điểm vào tuần tới, trước khi phát đi những tín hiệu rõ nét hơn về hướng đi kế tiếp TRẦN XUÂN BÁCH

Sau phiên giảm mạnh, nhà đầu tư đã bắt đáy khá lớn trong ngày cuối tuần và thị trường phục hồi khá tốt. Theo anh chị thị trường chỉ điều chỉnh nhanh như vậy hay đây chỉ là nhịp hồi xen kẽ trong xu hướng điều chỉnh lớn hơn?



Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Thị trường trong phiên cuối tuần có những diễn biến khá khởi sắc. Đà hồi phục đã lan tỏa rộng hơn và giúp nhiều cổ phiếu lớn bứt phá, điều này cũng giúp nới rộng sắc xanh của các chỉ số thị trường. Các cổ phiếu như HSG, VGC, VHM, PLX, PVS, VRE, VCB, VCG, PNJ… đều ghi nhận mức tăng giá trên 2%.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay đó là việc thanh khoản thị trường sụt giảm so với phiên trước, một phần do không có sự đột biến đến từ giao dịch thỏa thuận và cũng có thể do sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn chưa được giải tỏa trước những diễn biến lao dốc mạnh ở phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE và HNX đạt 202,5 triệu cổ phiếu, trị giá 4.500 tỷ đồng.

Điểm tiêu cực tôi nhận thấy là rủi ro ngắn hạn trên chỉ số VNMidcaps có chiều hướng tăng dần cho thấy áp lực điều chỉnh có thể sẽ còn gia tăng trong vài phiên tới. Tỷ trọng cổ phiếu tiếp tục giảm mạnh và quay về mức cân bằng cho thấy chiến lược ngắn hạn vẫn nên ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Thị trường sụt giảm tuần qua do chính những cổ phiếu dẫn dắt thị trường như VNM, VHM, VIC sụt giảm. Chỉ số nhanh chóng phục hồi phiên cuối tuần nhờ nhóm cổ phiếu dệt may, thủy sản và một số cổ phiếu thị trường tăng mạnh. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch có dấu hiệu sụt giảm và khối ngoại quay ra bán ròng 2 phiên liên tiếp chấm dứt đợt mua ròng 8 phiên liên tiếp.

Do đó chúng tôi nhận định cần theo dõi giá trị giao dịch trong các phiên tới. Nhiều khả năng xu hướng giằng co trong khoảng 950 - 1.000 điểm còn tiếp tục trước khi xác lập một xu hướng rõ ràng hơn trong ngắn hạn.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Cá nhân tôi vẫn kỳ vọng vào xu hướng tăng điểm của thị trường trong thời gian tới. Tuy nhiên, sau những phiên biến động mạnh vào nửa cuối tuần qua, thị trường có thể sẽ bước vào nhịp dao động giằng co, đi ngang với các phiên tăng giảm đan xen trong vùng 960-991 điểm vào tuần tới, trước khi phát đi những tín hiệu rõ nét hơn về hướng đi kế tiếp của các chỉ số.

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Thị trường có phiên hồi phục khá phiên cuối tuần nhưng thanh khoản sụt giảm, cho thấy phiên này chưa thể cover được lực bán chốt lời phiên trước đó, hay nói cách khác lượng hàng bị kẹp vẫn còn lớn, nên tôi cho rằng phiên hồi cuối tuần qua chưa nên được xem là thị trường đã điều chỉnh xong, và hay tiếp tục thận trọng, tiếp tục quan sát thêm diễn biến của vài phiên đầu tuần.

Tôi thiên về kịch bản thị trường sẽ còn chỉnh để test lại vùng 950-960 hơn là kịch bản thị trường sẽ break 990-1.000 trong tuần tới từ sau khi áp lực bán gia tăng mạnh ở phiên 28-2.

Có một yếu tố mà Tôi có nhắc tới trong tuần trước, đó chỉnh là sự phân hoá, thị trường đã phân hóa mạnh trong phiên cuối tuần qua và cũng là phiên đầu tháng 3, một số cổ phiếu dự kiến có kết quả kinh doanh quý 1 tốt đã hút tiền rất mạnh như TCM, TNG (nhóm dệt may), BMP, HDG…

Do vậy, trong kịch bản thị trường có sự điều chỉnh do một số cổ phiếu trụ bị chốt lời thì sự phân hóa vẫn xảy ra, do vậy kịch bản giảm sâu là khó. Giảm vẫn là cơ hội để giải ngân ở các cổ phiếu mạnh.

Theo tôi cần theo dõi giá trị giao dịch trong các phiên tới. Nhiều khả năng xu hướng giằng co trong khoảng 950 – 1,000 điểm còn tiếp tục trước khi xác lập một xu hướng rõ ràng hơn trong ngắn hạn. TRẦN HỮU PHÚC

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường - Chứng khoán Vietinbank

Về mặt kỹ thuật, tôi cho rằng có khả năng thị trường đang ở trong sóng điều chỉnh 4 theo lý thuyết sóng Elliott. Do đó, một vài phiên điều chỉnh nữa vẫn có thể xảy ra tuy rằng sẽ không quá sốc như trong phiên 28/02 với điểm dừng chân của chỉ số VN-Index ở vùng 945 – 950 điểm cũng là lúc sóng điều chỉnh 4 kết thúc.

Sau đó thị trường sẽ bước vào sóng tăng 5 dựa trên lý thuyết sóng Elliot với ngưỡng kháng cự mạnh kỳ vọng tại vùng 1,050 điểm.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Khối ngoại đã quay sang bán ròng khá lớn trong tuần qua và tới đây còn hai quỹ ETF tái cơ cấu. Liệu thị trường có chịu sức ép nhiều từ diễn biến này?

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Khối ngoại đóng vài trò lớn trong việc tăng điểm của Vnindex trong những tuần qua, do vậy Tôi cho rằng nhóm này vẫn tiếp tục tác động mạnh lên thị trường trong vài tuần tới, nên việc nước ngoài bán ròng trở lại sẽ là áp lực lên thị trường, và ETF cơ cấu sẽ tạo sự xáo trộn lên cung cầu của thị trường trong ngắn hạn.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Thị trường hồi phục mạnh trở lại sau khi lao dốc trong phiên giao dịch ngày cuối tuần. Khối ngoại trên thị trường giao dịch vẫn không được tích cực. Họ mua vào 11,6 triệu cổ phiếu, trị giá 535 tỷ đồng, trong khi bán ra 12,5 triệu cổ phiếu, trị giá 626,3 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 926.089 cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 91,4 tỷ đồng.

Tôi cho rằng khối ngoại đang có xu hướng chốt lời tại các cổ phiếu có đà tăng tốt trong thời gian vừa qua. Có thể nói điều này sẽ có tác động làm gia tăng áp lực điều chỉnh của thị trường trong tuần tới.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường –Chứng khoán Vietinbank

Sức ép đến từ việc các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới theo đánh giá của tôi sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số VN-Index và đặc biệt là tại nhóm VN30. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng dòng tiền bắt đáy và dòng tiền lớn của khối ngoại sẽ đủ khả năng nâng đỡ thị trường hoặc ít nhất giảm thiểu tác dụng tiêu cực của việc này.

Khối ngoại đang có xu hướng chốt lời tại các cổ phiếu có đà tăng tốt trong thời gian vừa qua. Có thể nói điều này sẽ có tác động làm gia tăng áp lực điều chỉnh của thị trường trong tuần tới. NGUYỄN VIỆT QUANG

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi cho rằng diễn biến này còn tiếp tục sẽ tạo ra cản trở đáng kể đối với xu hướng đi lên của thị trường trong ngắn hạn. Thông thường, mỗi kỳ tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs đều gây ra khá nhiều xáo trộn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Hoạt động thêm, bớt cổ phiếu hoặc tăng, giảm tỷ trọng các cổ phiếu bluechips trong danh mục của các quỹ ETFs khiến cho nhóm các cổ phiếu này bị biến động tương đối khó lường. Điều này có thể khiến cho diễn biến của nhóm cổ phiếu này đi theo hướng dao động đi ngang hoặc điều chỉnh tích lũy nhiều hơn trong một vài tuần tới. Và không loại trừ khả năng, dòng tiền có thể vì thế mà dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu midcap, penny… để tìm kiếm lợi nhuận.

Nguyễn Hoàng, VnEconomy

Các giao dịch ngắn hạn trong tuần này không đem lại hiệu quả nhiều, trừ số ít cổ phiếu vừa và nhỏ được đầu cơ tốt. Anh chị có chốt lời ngắn hạn không, tỷ trọng hiện tại như thế nào?

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Bộ phận Chiến lược thị trường –Chứng khoán Vietinbank

Tôi chỉ tiến hành chốt lời 25% danh mục cổ phiếu của mình trong tuần giao dịch vừa qua. Tỷ trọng danh mục hiện tại vẫn được tôi duy trì ở mức 50%.

Một vài phiên điều chỉnh nữa vẫn có thể xảy ra tuy rằng sẽ không quá sốc như trong phiên 28/02 với điểm dừng chân của chỉ số VN-Index ở vùng 945 – 950 điểm cũng là lúc sóng điều chỉnh 4 kết thúc. NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Ông Lê Hoàng Tân, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Chứng khoán MBS

Với quan điểm thị trường trung hạn vẫn sẽ tăng, nên tôi chỉ chốt một phần ở nhóm cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian qua, và chờ thời điểm giải ngân trở lại trong nhịp điều chỉnh tới.

Tuy nhiên đây là giai đoạn sẽ phân hóa lớn khi mùa kết quả kinh doanh quý 1 đang tới gần, nên tôi khuyên nhà đầu tư bám sát diễn biến giao dịch từng mã trong danh mục để quyết định tỷ trọng hơn là quá phụ thuộc vào chỉ số chung.

Ưu tiên danh mục vào nhóm vốn hóa lớn, hút tiền thời gian qua, chờ điều chỉnh xong có thể giải ngân trở lại. Nhóm thứ 2 là nhóm có kết quả kinh doanh tốt quý 1 và đang hút tiền mạnh cũng nên cân nhắc tham gia trong các nhịp điều chỉnh.

Hạn chế margin cao trong những phiên tới, và nên chờ thị trường xác nhận điều chỉnh xong trước khi dùng tới margin.

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi có thực hiện một số hoạt động trading để tối ưu hóa lợi nhuận cho danh mục của mình trong tuần qua. Tỷ trọng tổng danh mục của tôi hiện tại được duy trì ở mức cân bằng 50% cổ phiếu.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Hệ thống chỉ báo xu hướng của tôi hạ mức xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index và VN30 từ mức tăng xuống giảm và duy trì mức tăng của chỉ số HNX. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp hồi phục để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức khuyến nghị.

Tỷ trọng danh mục ngắn hạn của tôi ở mức 56% cổ phiếu và 44% tiền mặt. Tỷ trọng đầu tư trung hạn ở mức 34% cổ phiếu và 66% tiền mặt.

Ông Trần Hữu Phúc, Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Thị trường vẫn ở xu hướng tăng. Tuy nhiên phiên bán mạnh ngày 27/2 đã khiến thị trường sụt giảm và phiên giao dịch cuối tuần khối lượng giao dịch thận trọng. Chúng tôi nhận định với ngưỡng cản mạnh ở 1000 điểm nhà đầu tư ngắn hạn nên chốt lời các cổ phiếu vào phiên tăng điểm và canh mua vào các mã cơ bản tốt phiên giảm điểm.