Xu thế dòng tiền: Cơ hội chinh phục đỉnh cao

Những nguyên nhân khiến thị trường bùng nổ mạnh trong tuần qua được cho rằng xuất phát từ diễn biến tăng mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn mặc dù không có thông tin hỗ trợ lớn nào xuất hiện. Dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu lớn cũng là điều gây ấn tượng, giúp các cổ phiếu luân phiên tăng giá và ảnh hưởng tích cực lên chỉ số VN-Index.

Với đà tăng hiện tại, các chuyên gia cho rằng VN-Index có nhiều cơ hội tiến tới đỉnh cao cũ trong khoảng 793-798 điểm trước khi có khả năng điều chỉnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng trong kịch bản thuận lợi, thị trường hoàn toàn có khả năng vượt đỉnh để hình thành sóng tăng cao hơn.

Với diễn biến mới của thị trường, các chuyên gia đều đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu theo các chiến lược khác nhau. Quan điểm ngắn hạn dự kiến sẽ hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống khi VN-Index tiệm cận các mức kháng cự ngắn hạn.

Nguyễn Hoàng-VnEconomy

Tuần giao dịch cực mạnh cuối tháng 8 đã đẩy VN-Index vượt lên trên 780-782 điểm, VN30-Index vượt đỉnh. Thị trường đã tăng gần như liên tục không nghỉ và dường như tuần trước anh chị đã hơi thận trọng. Anh chị có ấn tượng với nhịp tăng này không?

Ông Ngô Quốc Hưng - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Thị trường đã tăng điểm như trong tuần vừa qua là phù hợp với mô hình kỹ thuật mà tôi đã đề cập đến ở kỳ trước (các mẫu hình củng cố xu hướng tăng - có thể là mẫu hình 2 đáy với VN-Index hoặc mẫu hình cờ đuôi nheo Pennant với Vn30).

Các trụ đã làm tốt công việc của mình khi luân phiên kéo chỉ số, việc VIC vượt đỉnh kể từ khi lên sàn có thể là biểu hiện của những đồng tiền kém nhạy nhất cũng đã vào cuộc hay nói cách khác là người cầm tiền đã cảm thấy nóng ruột.

Điều ấn tượng chính là thị trường có được một nhịp tăng dài liên tục và mạnh hơn điều thường thấy ở những nhịp phục hồi kỹ thuật.

Ông Trần Hữu Phúc - Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Khá bất ngờ không như dự đoán, tuần qua VN-Index tăng rất tốt, thậm chí VN30 vượt đỉnh được hình thành hồi tháng 7/2017. Thị trường không có thông tin hỗ trợ tuy nhiên với lượng tiền dồi dào đã giúp thị trường chinh phục những đỉnh cao.

Tuy nhiên, chỉ số chung tăng điểm đến từ các mã có vốn hóa lớn trong VN30 như VIC, MSN, ROS, VNM không tạo sự lan tỏa đến nhóm cổ phiếu khác dẫn đến thanh khoản giao dịch sụt giảm khiến ta hoài nghi về sự tăng trưởng bền vững.

Ông Trần Xuân Bách - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Nhịp hồi phục tăng điểm tích cực của thị trường trong tuần vừa qua đã phần nào vượt ngoài sự kỳ vọng của tôi từ trước đó.

Nhóm cổ phiếu blue-chip đã luân phiên tăng điểm để giúp thị trường xác lập lại xu hướng tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, khả năng tìm kiếm lợi nhuận trong nhịp tăng điểm vừa qua đối với các nhà đầu tư là không hề dễ dàng bởi sự phân hóa rõ nét giữa các dòng cổ phiếu.

Nguyễn Hoàng - VnEconomy

Với một tiền đề rất tốt ngay trước kỳ nghỉ, theo anh chị liệu thị trường có thể sẽ bước vào sóng tăng tháng 9 chưa? Trong trường hợp kịch bản tăng giá, về mặt kỹ thuật, VN-Index có thể đi tới đâu?

Ông Trần Hữu Phúc - Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Hai tuần tới là thời gian hai quỹ ETF công bố thông tin và thực hiện tái cơ cấu danh mục theo đó sẽ có mã thêm vào, bớt ra cũng như giảm tỷ trọng.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây việc đầu tư theo dự đoán tái cơ cấu danh mục không còn hấp dẫn khi mà quỹ ETF đều mua bán khá cân bằng do đó thông tin này dự báo sẽ không tác động nhiều đến chỉ số chung.

Kết quả kinh doanh quý 3 cũng còn quá sớm để gây ra ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu trong tuần tới. VN-Index dự báo tuần này sẽ chinh phục đỉnh cũ tại 793 điểm.

Ông Trần Xuân Bách - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Sau khi vượt qua vùng 778-782 điểm, VN-Index đã xác lập trở lại xu hướng tăng điểm ngắn hạn. Đích đến của chỉ số trong nhịp tăng lần này được dự báo nằm tại vùng 798-803 điểm. Trong kịch bản tích cực có thể kỳ vọng chỉ số hướng đến vùng quanh 815 điểm.

Ông Ngô Quốc Hưng - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại thị trường có nhiều thuận lợi để khởi đầu một con sóng mới. Mặc dù yếu tố thanh khoản chưa thực sự tích cực thì thị trường vẫn đang rất ổn, điểm sáng lúc này là nền tảng cơ bản của thị trường đang rất tích cực và do vậy chưa có dấu hiệu để lo ngại.

Điều chúng tôi lo lại là các thông tin bên ngoài thị trường có thể làm nhà đầu tư e ngại nhưng khó thay đổi sự tích cực của thị trường lúc này.

Về mặt kỹ thuật tôi kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục hoàn thành mẫu hình củng cố xu hướng tăng như đang diễn ra và hướng tới mức đỉnh cũ, trong ngắn hạn nhà đầu tư cấn chú ý ngưỡng kháng cự gần và cũng là đỉnh của VN-Index đợt vừa qua ở 796,76 điểm, có thể thị trường sẽ phải test ở vùng giá này trong quá trình hoàn thiện mô hình để đạt ngưỡng (835 -840 điểm) trong trung và dài hạn.

Như đã nhấn mạnh, thị trường đang có nền tảng cơ bản tốt, chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn nhưng hãy tỉnh táo, thị trường đang ở giai đoạn đầy cám dỗ!

Nguyễn Hoàng - VnEconomy

Hiện tại có thể đã là thời điểm thích hợp để nghĩ về mùa kết quả kinh doanh quý 3. Anh chị dự kiến những doanh nghiệp nào có thể báo cáo con số ấn tượng và anh chị ưa thích những cổ phiếu nào?

Ông Trần Xuân Bách - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi cho rằng các doanh nghiệp thuộc các ngành như bất động sản, xây dựng, thép, cảng biển, ngân hàng, công nghệ... sẽ có được triển vọng kết quả kinh doanh khả quan trong quý 3/2017.

Ông Ngô Quốc Hưng - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Với xu hướng dòng tiền quay trở lại nhóm dẫn dắt tôi cho rằng nhóm cổ phiếu ngành dịch tài chính (ngân hàng, chứng khoán…), bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng sẽ có những kết quả tốt trong quý 3.

Ngoài ra chúng tôi cũng nhận thấy nhóm cổ phiếu ngày thép (HPG, SMC, HSG, NKG) sẽ có những con số ấn tượng trong quý 3 khi 1) giá thép xây dựng tăng 16% so với quý 2/2017, 2) giá HRC hiện đang tăng 16,5% so với cuối quý 2/2017 và giá thép Trung Quốc cũng đang ở mức cao nhất trong vòng 2 năm qua, 3) giá quặng sắt tăng do được hưởng lợi từ giá thép tăng, các nhà máy thép Trung Quốc tập trung tăng sản lượng thép kéo theo trữ lượng nguyên liệu đầu vào giảm.

Mới đây, ngân hàng đầu tư Macquarie đã nâng mức dự báo giá quặng sắt trong quý 3 từ 50 USD/tấn lên mức 73 USD/tấn và 4) kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thép quý 3 chúng tôi kỳ vọng sẽ cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Trần Hữu Phúc - Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Chúng ta mới chỉ bắt đầu bước vào tháng cuối cùng của quý 3 nên việc dự đoán kết quả kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết sẽ thiếu cơ sở.

Tuy nhiên, một số ngành được dự báo sẽ có kết quả tốt phải kể đến đó là ngành ngân hàng khi tăng trưởng tín dụng ở mức cao, tỷ giá ổn định; ngành tiêu dùng và ngành vật liệu xây dựng khi 06 tháng cuối năm là chu kỳ tăng trưởng.

Nguyễn Hoàng - VnEconomy

Tuần trước anh chị đã duy trì tỷ trọng cổ phiếu khá cao, 70-80%. Đà tăng giá tuần qua với đa số cổ phiếu có lời đã đủ thuyết phục anh chị nâng tỷ trọng lên chưa, mức nắm giữ hiện tại như thế nào?

Ông Trần Hữu Phúc - Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS

Hiện VN-Index và VN30 tăng điểm ở mức cao nhưng dòng tiền chọn lọc chỉ đi vào một số mã như VIC, MSN, VNM… và không tạo sự lan tỏa sang các cổ phiếu khác. Thêm nữa việc chỉ số chung đang khá gần đỉnh cũ nên chúng tôi khuyến nghị vẫn duy trì danh mục cổ phiếu/tiền theo tỷ lệ 80/20.

Ông Trần Xuân Bách - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi tiếp tục mua thêm 10% cho phần danh mục ngắn hạn của mình. Tỷ trọng tổng danh mục của tôi hiện được giữ ở mức 90% cổ phiếu (trong đó, phần danh mục trung hạn vẫn chiếm 30%).

Ông Ngô Quốc Hưng - Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Vietinbank

Với những nhận định như trên nếu không có những thông tin bất lợi bên ngoài tác động, tôi hy vọng thị trường sẽ tiếp tục nhịp tăng hiện có và sẽ điều chỉnh kỹ thuật ở một vài phiên tới đây hoặc khi tiếp cận vùng đỉnh cũ.

Với quan điểm thận trọng tôi sẽ hạ tỷ trọng từ 70% về 50% khi thị trường tiệm cận vùng giá này và quan sát diễn biến để có thể khẳng định xu hướng đã tăng bền vững hay chưa.

Đối với chứng khoán phái sinh, hiện hợp đồng tháng 9 đang có mức chênh lệch so với chỉ số VN30 là 12,06 điểm, do vậy vị thế Long sẽ là sự lựa chọn cho tuần tới tuy nhiên vẫn có thể kỳ vọng Short hợp đồng này khi VN30 kiểm tra mức đỉnh hiện nay.