Xuất khẩu cá ngừ tăng tốc trở lại

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) sau khi tăng trưởng chậm lại trong tháng 7, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã có sự tăng tốc trong tháng 8. Xuất khẩu sang một số thị trường chính đã phục hồi, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 8 đạt hơn 63 triệu USD, tăng 20% so với tháng 8/2017. Do đó, xuất khẩu cá ngừ trong 8 tháng đầu năm nay vẫn tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017, đạt gần 420 triệu USD. Sự tăng trưởng này có được nhờ sự tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm thăn/philê cá ngừ tươi sống, đông lạnh, khô và cá ngừ chế biến khác so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cũng là nhờ sự phục hồi xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Mexico trong tháng 8.

Đối với các thị trường chủ lực, sau 6 tháng sụt giảm liên tục, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ đã phục hồi trong tháng 8. Giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ trong tháng này đạt hơn 21 triệu USD, tăng 4% so với tháng 8/2017. Tuy nhiên, do lượng tăng không nhiều nên tính đến hết tháng 8/2018, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ vẫn giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 139 triệu USD.

Trong tháng 8, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt. Giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU trong tháng này đạt 18,9 triệu USD, tăng gần 30% so với tháng 8/2017, nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm lên hơn 102 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.



Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Đức, thị trường nhập khẩu cá ngừ nhiều nhất của Việt Nam trong khối EU vẫn tiếp tục giảm. Trong khi xuất khẩu sang Hà Lan và Tây Ban Nha vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Đáng chú ý, xuất khẩu cá ngừ sang Hà Lan trong tháng 8 tăng vọt ấn tượng gần 166% so với tháng 8/2017.

Năm nay, theo các doanh nghiệp mặc dù bị cảnh báo thẻ vàng, nhưng do giá trung bình xuất khẩu cá ngừ sang EU cao hơn so với năm trước nên tình hình xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, xuất khẩu cá ngừ sang ASEAN trong tháng 8 vẫn tăng trưởng tốt. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Thái Lan tăng trưởng ấn tượng 151% so với tháng 8/2017. Nhờ vậy, ASEAN vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của các doanh nghiệp cá ngừ Việt Nam với tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm đạt 33 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017.