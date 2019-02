Xuất khẩu cà phê sang các thị trường chính tăng rất mạnh trong tháng đầu năm 2019

Bộ Công thương cho biết, trong 10 ngày giữa tháng 2/2019, giá cà phê Robusta nhân xô trong nước giảm theo giá cà phê toàn cầu. So với ngày 9/2/2019, giá cà phê Robuta nhân xô giảm từ 0,9 – 1,5%. Ngày 18/2/2019, giá cà phê Robusta nhân xô thấp nhất là 32.700 đ/kg tại các huyện Di Linh và Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng); mức cao nhất là 33.400 đ/kg tại huyện Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk; tại các kho quanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại R1 giảm 1,2% so với ngày 9/2/2019, giao dịch ở mức 34.300 đ/kg, ổn định so với ngày 18/1/2019.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 01/2019 đạt 183,7 nghìn tấn, trị giá 324,24 triệu USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 17,6% về trị giá so với tháng 12/2018, nhưng giảm 15,1% về lượng và giảm 22,7% về trị giá so với tháng 01/2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê tháng 01/2019 đạt mức 1.765 USD/tấn, giảm 1,5% so với tháng 12/2018 và giảm 9,6% so với tháng 01/2018.

Tháng 1/2019, xuất khẩu cà phê sang nhiều thị trường tăng trưởng khả quan so với tháng trước đó, trừ xuất khẩu sang Đức giảm. Lượng cà phê xuất khẩu sang Ý tăng 123,1%, Tây Ban Nha tăng 44,1%, Nga tăng 61,2%, Nhật Bản tăng 80,8%, Bỉ tăng 44,8%, Philíppin tăng 40,7%, Anh tăng 69% và Angiêri tăng 49,5%.

Mặc dù giảm, nhưng Đức vẫn là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất với lượng đạt 25.918 tấn, trị giá 43,6 triệu USD, giảm 1,1% về lượng, nhưng tăng 0,5% về trị giá so với tháng 12/2018, giảm 8,9% về lượng và giảm 15,8% về trị giá so với tháng 1/2018.

Bộ Công thương cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Bỉ có sự tăng trưởng mạnh về lượng và đứng ở vị trí nhà cung cấp lớn thứ 2, chỉ sau Braxin. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng mặt hàng cà phê của Việt Nam tại Bỉ tăng mạnh nhất 45% về lượng, trong khi Braxin chỉ tăng trưởng 0,9%. Điều này cho thấy mặt hàng cà phê của Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại Bỉ.



Trong năm 2019, nếu ngành cà phê Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng 2 con số, có khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Braxin, trở thành nhà cung cấp cà phê lớn nhất cho Bỉ.