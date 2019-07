Xuất khẩu cá tra sang Trung Đông giảm mạnh

Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Đông đạt 70,8 triệu USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu như năm ngoái, cá tra Việt Nam gia tăng xuất khẩu sang hai thị trường lớn nhất khu vực là UAE và Ai Cập để cố gắng duy trì tăng trưởng ở khu vực Trung Đông thì bước sang nửa đầu năm nay, giá trị xuất khẩu sang hai thị trường này có dấu hiệu giảm và chững lại.

Trong đó, UAE vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất cá tra từ Việt Nam, tuy nhiên, giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường này lại giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Ai Cập vẫn là thị trường lớn thứ 2 nhưng giá trị xuất khẩu chỉ đạt 18 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng nhẹ 4,63% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu sang một số thị trường khác như Iran giảm 57,7%; Israel giảm 10,5%; Jordan giảm 10% và Liban cũng giảm 10,9% so với 6 tháng đầu năm 2018.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vẫn cố gắng đẩy mạnh xuất khẩu cá tra sang một số thị trường tiềm năng khác, trong đó đáng chú ý là thị trường Bahrain và Qatar. Nửa đầu năm nay, giá trị xuất khẩu cá tra sang hai thị trường này tăng rất mạnh, Brahrain tăng 209,8% đạt 14,9 triệu USD và Qatar tăng 109,8%, đạt 2,26 triệu USD. Ngoài ra, xuất khẩu sang thị trường Kuwait cũng tăng 13,3%.

Vssep cho biết, trong top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam thì ASEAN và Trung Đông là hai khối thị trường được đánh giá là quan trọng và rất đáng lưu ý cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam.

Tuy nhiên cho tới nay, thị trường Ảrập Xêút vẫn chưa được mở cửa trở lại, đây là một thiệt thòi lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam trong thời gian qua. Thị trường này cũng dựng rào cản thương mại đối với cá tra Việt Nam khi gia tăng tiêu chuẩn về "Chương trình chăn nuôi Halal" khi áp dụng với cả các sản phẩm thức ăn chăn nuôi và cơ sở sản xuất giống, chứ không riêng gì đối với sản phẩm nhập khẩu.



Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vẫn đang trông chờ vào các động thái tích cực từ phía Ảrập Xêút để hoạt động xuất khẩu được bình thường trở lại.