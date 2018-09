Xuất khẩu cao su sang Ấn Độ tăng mạnh

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, trong 10 ngày giữa tháng 9/2018, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh vẫn ở mức thấp. Ngày 18/9/2018, Công ty cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ tạp và mủ nước ổn định so với 10 ngày trước đó, hiện giao dịch ở mức 240 đ/độ TSC đối với mủ tạp và 250 đ/độ TSC đối với mủ nước.

Giá xuất khẩu cao su trung bình 15 ngày đầu tháng 9/2018 ở mức 1.285 USD/tấn, tăng 1% so với mức giá xuất khẩu trung bình 15 ngày trước đó, nhưng giảm 20,1% so với mức giá của cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến ngày 15/9/2018, giá xuất khẩu cao su trung bình ở mức 1.388 USD/tấn, thấp hơn 18,8% so với mức giá xuất khẩu trung bình cùng kỳ năm 2017.

Từ đầu năm 2018 đến nay, giá cao su trong nước luôn ở mức thấp do nguồn cung toàn cầu tăng cao, trong khi căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc kéo dài khiến cho ngành cao su Việt Nam cũng bị tác động, bởi trong danh sách các mặt hàng của Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ chịu thuế bổ sung 10% có cả lốp xe ô tô.

Đây là ngành hàng sản xuất khá mạnh của Trung Quốc và sử dụng nhiều cao su. Thời gian tới, các doanh nghiệp xuất khẩu cao su của Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn do nhu cầu thấp từ các nước nhập khẩu cao su chủ chốt.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 9/2018, lượng cao su xuất khẩu đạt 77.141 tấn, trị giá 99,1 triệu USD, giảm 5,3% về lượng và giảm 4,3% về trị giá so với 15 ngày trước đó, giảm 9,9% về lượng và giảm 28,1% về trị giá so với 15 ngày đầu tháng 9/2017. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2018, lượng cao su xuất khẩu đạt 954.784 tấn, trị giá 1,32 tỷ USD, tăng 7,3% về lượng, nhưng giảm 12,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, trong 7 tháng đầu năm 2018, Ấn Độ tăng cường nhập khẩu cao su từ các thị trường chính. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 40,8 nghìn tấn, trị giá 65 triệu USD, tăng 82,8% về lượng và tăng 56,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu cao su của Ấn Độ cũng tăng từ 4,6% trong 7 tháng đầu năm 2017, lên 6,5% trong 7 tháng đầu năm 2018.

Ấn Độ nhập khẩu mặt hàng cao su tự nhiên chủ yếu từ các thị trường như: Inđônêxia, Thái Lan, Việt Nam...

Bộ Công thương cho biết, Việt Nam là thị trường cung cấp mặt hàng cao su tự nhiên lớn thứ 3 cho Ấn Độ, với thị phần chiếm 13,5% trong tổng lượng cao su tự nhiên nhập khẩu của Ấn Độ. Lượng cao su tự nhiên nhập khẩu từ Việt Nam của Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017, tăng 87,2%.