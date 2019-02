Xuất khẩu cao su sang các thị trường đều tăng mạnh trong tháng 1/2019

Bộ Công thương cho biết, mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh hiện duy trì ổn định ở mức thấp. Công ty cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ tạp và mủ nước ổn định so với 10 ngày trước đó, hiện giao dịch ở mức 250 Đ/độ TSC đối với mủ tạp và 260 Đ/độ TSC đối với mủ nước.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 01/2019 đạt 157,15 nghìn tấn, trị giá 199,78 triệu USD, giảm 9,1% về lượng và giảm 5,1% về trị giá so với tháng 12/2018. So với cùng kỳ năm 2018, tăng 16% về lượng và tăng 0,8% về trị giá.

Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 01/2019 đạt bình quân 1.271,3 USD/tấn, tăng 4,2% so với tháng 12/2018 nhưng giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Được biết, trong tháng 01/2019, Trung Quốc là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam với khối lượng đạt 104,09 nghìn tấn, trị giá 131,63 triệu USD, giảm 13,1% về lượng và giảm 8,7% về trị giá so với tháng 12/2018; so với cùng kỳ năm 2018 tăng 39,8% về lượng và tăng 21,8% về trị giá; chiếm 65,9% tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam, tăng mạnh so với mức tỷ trọng 54,9% của cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, trong tháng 01/2019, một số thị trường tăng nhập khẩu cao su của Việt Nam so với cùng kỳ năm 2018 như Hà Lan tăng 182,6%, Phần Lan tăng 100%, Cộng Hòa Séc tăng 53,8%, Ấn Độ tăng 26%, Indonesia tăng 19,1%, Braxin tăng 53,7%, Mexico tăng 78,5%...



Trên thị trường thế giới, phiên giao dịch gần nhất là 20/2, giá cao su tại Tokyo tăng lên mức cao nhất 9 tháng, trong bối cảnh kỳ vọng các nhà sản xuất sẽ hạn chế xuất khẩu và lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, chấm dứt chiến tranh thương mại kéo dài nhiều tháng.