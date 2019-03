Xuất khẩu cao su tháng 2/2019 giảm mạnh

Bộ Công thương cho biết, tháng 02/2019, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh giảm nhẹ. Trong tháng, Công ty cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ tạp và mủ nước đạt lần lượt 260 đ/độ TSC và 250 đ/độ TSC, giảm 5 đ/độ TSC so với cuối tháng 01/2019.

Theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 02/2019 ước đạt 60 nghìn tấn, trị giá 78 triệu USD, giảm 61,8% về lượng và giảm 61% về trị giá so với tháng 01/2019; so với cùng kỳ năm 2018 tăng 18,2% về lượng và tăng 2,9% về trị giá, giá xuất khẩu bình quân giảm 13% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 1.300 USD/tấn.



Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 217 nghìn tấn, trị giá 278 triệu USD, tăng 16,6% về lượng và tăng 1,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018, giá xuất khẩu bình quân giảm 13% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 1.279 USD/tấn.

Trong tháng 1/2019, hầu hết các chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (trừ SVR 10, SVR CV60, RSS3, Skim block, SVR CV50).

Trong đó, xuất khẩu cao su tổng hợp đứng đầu về chủng loại cao su xuất khẩu trong tháng 1/2019, với khối lượng đạt 91,56 nghìn tấn, trị giá 117,02 triệu USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 0,3% về trị giá so với tháng 12/2018. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2018 lại tăng 41,3% về lượng và tăng 22,8% về trị giá, chiếm 58,2% trong tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam.

Nhìn chung tháng 01/2019, giá xuất khẩu các mặt hàng cao su đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, cao su Skim block có giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh nhất, giảm 23,1%, Latex giảm 18,5%, giá cao su SVR 10 giảm 12,1%, SVR 3L giảm 13,8%, SVR CV60 giảm 13,8%...