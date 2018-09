Xuất khẩu chè vẫn trong xu hướng giảm

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn nguồn tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu chè 15 ngày đầu tháng 9/2018 đạt 4,8 nghìn tấn, trị giá 8,4 triệu USD, giảm 19,1% về lượng và giảm 17,9% về trị giá so với 15 ngày cuối tháng 8/2018, giảm 22,0% về lượng và giảm 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2018 xuất khẩu chè đạt 85,8 nghìn tấn, trị giá 141,2 triệu USD, giảm 11,1% về lượng và giảm 8,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu chè trong tháng 8/2018 đạt 12,8 nghìn tấn, trị giá 21,5 triệu USD, tăng 9,9% về lượng và tăng 7,2% về trị giá so với tháng 7/2018, giảm 7,1% về lượng và giảm 7,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 8 tháng năm 2018, xuất khẩu chè đạt 81 nghìn tấn, trị giá 132,9 triệu USD, giảm 10,3% về lượng và giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.



Pakistan là thị trường xuất khẩu chè lớn nhất trong các tháng đầu năm 2018 và liên tục tăng trong những tháng gần đây. Tính chung 8 tháng năm 2018, xuất khẩu chè sang Pakistan đạt 20,8 nghìn tấn, trị giá 46,2 triệu USD, tăng 9,9% về lượng và tăng 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Theo FAO, Pakistan là thị trường có mức tiêu thụ chè bình quân trên đầu người đứng ở vị trí thứ 7 trên thế giới. Trong những năm vừa qua, tiêu thụ chè bình quân đầu người tại thị trường Pakistan tăng 35,8%. Nhu cầu tiêu thụ chè tại thị trường Pakistan tiếp tục tăng là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới.



Trong 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu chè sang thị trường Nga giảm mạnh do đồng Rúp Nga mất giá. Các doanh nghiệp nhập khẩu chè của Nga mua chè từ Việt Nam bằng đồng USD, nhưng bán tại Nga thu bằng đồng Rúp, điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu chè của Nga do người tiêu dùng Nga quen mua chè Việt Nam ở mức giá thấp.



Cục Xuất nhập khẩu nhận định, theo FAO, tiêu thụ chè tiếp tục tăng trong thập kỷ tới do nhu cầu cao ở các nước đang phát triển và mới nổi. Vì vậy, xuất khẩu mặt hàng chè còn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, hiện tại trong ngành chè, phần lớn doanh nghiệp sản xuất đều có quy mô nhỏ, chưa xây dựng được vùng nguyên liệu để đảm bảo sản xuất, các thiết bị công nghệ trong chế biến chè chưa được cải thiện theo hướng sản xuất hiện đại.