Xuất khẩu dây điện và cáp điện tăng đột biến

Sản phẩm dây điện và cáp điện được đánh giá là một trong những nhóm ngành hàng đóng góp không nhỏ vào giá trị sản xuất công nghiệp của Việt Nam.

Việt Nam có trên 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất và xuất khẩu dây điện và cáp điện, trong đó có nhiều công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài để đầu tư sản xuất, xuất khẩu mặt hàng này với quy mô lớn và có dây chuyền công nghệ hiện đại.

Nhóm hàng dây điện và cáp điện xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh trên 41% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, thu về 805,12 triệu USD; trong đó riêng tháng 8/2017 xuất khẩu đạt 124,29 triệu USD (tăng 10,7% so với tháng 7/2017) - theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan.

Ba thị trường gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đang dẫn đầu về nhập khẩu dây điện và cáp điện của Việt Nam, với kim ngạch đạt gần 520 triệu USD.

Xuất khẩu dây điện và cáp điện sang thị trường Trung Quốc đạt mức tăng rất mạnh 136% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Trung Quốc lên vị trí hàng đầu về tiêu thụ các loại dây điện và cáp điện của Việt Nam, với kim ngạch đạt 262,5 triệu USD, chiếm 32,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Nhật Bản – thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ nhóm hàng này của nước ta, chiếm 22,3% tổng kim ngạch, đạt 179,62 triệu USD; Hàn Quốc đứng thứ 3 thị trường, chiếm 9,7%, đạt 77,72 triệu USD.

Dây điện và cáp điện xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á nói chung chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch, đạt 118,67 triệu USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường EU nổi bật lên với mức tăng trưởng mạnh gần 104% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù chỉ đạt 4,9 triệu USD, chiếm 0,6% trong tổng kim ngạch.

Thị trường xuất khẩu dây điện và cáp điện 8 tháng đầu năm 2017

Thị trường Anh được đặc biệt chú ý trong xuất khẩu dây điện và cáp điện. Riêng trong tháng 8, xuất khẩu sang Anh tăng đột biến trên 20 lần so với tháng liền trước đó và cũng tăng 24 lần so với tháng 8/2016 (đạt 2,08 triệu USD); đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2017 lên 3,04 triệu USD, tăng mạnh 2,7 lần (tức tăng 265% so với cùng kỳ năm ngoái).

Bên cạnh đó, thị trường cũng đáng được quan tâm là thị trường Malaysia với mức tăng trên 87% kim ngạch, đạt 8,2 triệu USD; xuất sang Đài Loan cũng tăng rất mạnh trên 81%, đạt 3,29 triệu USD; xuất sang Thái Lan tăng trên 63,5%, đạt 26,9 triệu USD; xuất sang Hàn Quốc tăng 37%, đạt 77,72 triệu USD.