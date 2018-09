Xuất khẩu dệt may dần rơi vào tay doanh nghiệp ngoại

Theo ông Khánh, tỉ trọng xuất khẩu dệt may giữa doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài ( FDI ) và trong nước đang ngày càng nghiêng mạnh về phía các DN nước ngoài.

“Nếu giai đoạn năm 2000-2005, xuất khẩu dệt may của DN FDI chiếm 60% và DN trong nước là 40% thì đến nay tỉ trọng này là 70/30% và trong tương lai sẽ tăng lên 80/20%. Nguyên nhân các DN ngoại đang tận dụng tốt các ưu đãi về đầu tư, nhân lực giá rẻ, các điều kiện đảm bảo môi trường chưa siết chặt” - ông Khánh nói.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, sáu tháng đầu năm nay doanh thu sản xuất và xuất khẩu ngành công nghiệp dệt may Việt Nam nằm trong tốp 5 của thế giới. Lũy kế tám tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nhóm hàng dệt may đạt 19,76 tỉ USD, tăng 16,9%, tương ứng tăng 2,86 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.