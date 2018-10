Xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2018

Bộ Công Thương cho biết, trong tuần kết thúc ngày 27/9/2018, giá cá tra nguyên liệu tại tỉnh An Giang ổn định so với tuần trước đó, nhưng tăng 4.000 đ/kg so với cuối tháng trước. Giá tôm nguyên liệu tháng 9/2018 tại tỉnh Cà Mau ổn định so với cuối tháng trước đó.

Theo ước tính, tháng 9/2018 lượng thủy sản xuất khẩu đạt 170 nghìn tấn, trị giá 780 triệu USD, giảm 8,83% về lượng, nhưng tăng 1,1% về trị giá so với tháng 9/2017. Tính chung 9 tháng năm 2018, xuất khẩu thủy sản đạt 1,46 triệu tấn, trị giá 6,37 tỷ USD, giảm 1,23% về lượng, nhưng tăng 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.



Từ đầu năm 2018 đến nay, xuất khẩu 2 mặt hàng chủ lực là cá tra, basa và tôm các loại chỉ tăng nhẹ về lượng so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu mặt hàng surimi, cá khô lại tăng mạnh.



Trong 8 tháng đầu năm 2018, lượng cá tra, basa xuất khẩu đạt 562,6 nghìn tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, tăng 1,12% về lượng và tăng 23,08% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Lượng tôm xuất khẩu đạt 240,6 nghìn tấn, trị giá 2,3 tỷ USD, tăng 0,52% về lượng, nhưng giảm 1,96% về trị giá so với 8 tháng năm 2017.

Nhìn chung, 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thủy sản thuận lợi nhờ giá xuất khẩu hầu hết các chủng loại tăng so với cùng kỳ năm trước, trừ mặt hàng tôm.