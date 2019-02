Xuất khẩu hạt điều sang Mỹ tăng mạnh

Bộ Công thương dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu hạt điều tháng 1/2019 đạt 32,7 nghìn tấn, trị giá 266,3 triệu USD, giảm 3,7% về lượng và giảm 3,2% về trị giá so với tháng 12/2018, tăng 7,2% về lượng, nhưng giảm 14,9% về trị giá so với tháng 1/2018.

Giá xuất khẩu bình quân hạt điều tháng 1/2019 đạt mức 8.137 USD/tấn, tăng 0,6% so với tháng 12/2018, nhưng giảm mạnh 20,6% so với tháng 1/2018. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang thị trường Hoa Kỳ đạt mức 8.118 USD/tấn, giảm nhẹ 0,1% so với tháng 12/2018 và giảm 22,1% so với tháng 1/2018.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang thị trường Hà Lan tháng 1/2019 tăng 10,7% so với tháng 12/2018, đạt mức 8.835 USD/tấn, so với tháng 1/2018 giảm tới 21%. Giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang hai thị trường Ý và Philippin tăng mạnh với mức tăng lần lượt 17,4% và 36,2% so với tháng 12/2018.

Được biết, tính hết tháng 1/2019, Mỹ là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam, đạt 10.822 tấn với trị giá 87,85 triệu USD, tăng 20,4% về lượng và tăng 20,3% về trị giá so với tháng 12/2018, so với tháng 1/2018 tăng 17,1% về lượng, nhưng giảm 8,7% về trị giá.

Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang thị trường Ý ghi 10 thị trường xuất khẩu chủ lực với mức tăng 57,7% về lượng và tăng 85,1% về trị giá so với tháng 12/2018, đạt 719 tấn với trị giá 4,54 triệu USD, so với tháng 1/2018 giảm 13% về lượng và giảm 43,2% về trị giá.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn thứ 2 của Việt Nam trong tháng 1/2019, đạt 4.997 tấn với trị giá 41,45 triệu USD, giảm mạnh 30,9% về lượng và giảm 31,8% về trị giá so với tháng 12/2018, so với cùng kỳ năm 2018 giảm 17,5% về lượng và giảm 30,8% về trị giá.