Xuất khẩu hạt tiêu nửa đầu tháng 7/2019: Tăng về lượng nhưng giảm mạnh về trị giá

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, giá hạt tiêu giảm và ở mức thấp nhiều năm đã ảnh hưởng đến đời sống của người trồng hạt tiêu, dẫn đến việc đầu tư chăm sóc giảm, nhiều vườn cây trồng sinh trưởng kém. Mặc dù vậy, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam vẫn tăng khá nhiều do năng suất chung vẫn tăng.

Cụ thể, tổng diện tích hạt tiêu của cả nước hiện là 145.447 ha, giảm khoảng 4.000ha so với năm 2018; năng suất 25,5 tạ/năm, tăng 1,2 tạ/ha, sản lượng khoảng 300 nghìn tấn, tăng 45 nghìn tấn so với năm 2018.

Trong bối cảnh giá hạt tiêu toàn cầu liên tục giảm và duy trì ở mức thấp như hiện nay, chỉ có thể sản xuất hạt tiêu sạch, kiểm soát được vấn đề an toàn thực phẩm thì mới giúp ngành hạt tiêu Việt Nam phát triển bền vững và tham gia vào các thị trường khó tính. Sở dĩ giá bán hạt tiêu đạt chất lượng hữu cơ cao là vì trên thế giới sản lượng mặt hàng này chiếm chưa tới 2%. Sản phẩm hạt tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ có giá bán cao hơn giá xô thị trường từ 2-6 lần nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.



20 ngày đầu tháng 7/2019, giá hạt tiêu đen trong nước biến động theo xu hướng giảm. So với ngày 10/7/2019, giá hạt tiêu đen giảm từ 1,1-2,2%, còn so với ngày 29/6/2018 giảm từ 2,1-2,2%. Ngày 20/7/2019, giá hạt tiêu đen trong nước ở mức thấp nhất là 44.000 đ/kg tại tỉnh Đồng Nai, mức cao nhất là 46.000 đ/kg tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá hạt tiêu trắng ở mức 70.000 đ/kg, giảm 2.000 đ/kg so với cuối tháng 6/2019 và thấp hơn so với mức 87.000 đ/kg cùng kỳ năm 2018.



Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu trong 15 ngày đầu tháng 7/2019 đạt 11,09 nghìn tấn, trị giá 28,2 triệu USD, tăng 6,6% về lượng, nhưng giảm 11,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7/2019, xuất khẩu hạt tiêu đạt 187,7 nghìn tấn, trị giá 479,8 triệu USD, tăng 32% về lượng, nhưng giảm 0,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu trung bình hạt tiêu trong 15 ngày đầu tháng 7/2019 đạt 2.544 USD/tấn, tăng 3,8% so với mức giá xuất khẩu trung bình tháng 6/2019.



Trên thị trường thế giới, trong 20 ngày đầu tháng 7/2019, giá hạt tiêu trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất. Giá xuất khẩu hạt tiêu tại Việt Nam và Indonesia giảm; giá tại Brasil và Malaysia ổn định. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tại Indonesia tăng, tại Malaysia ổn định, và giảm tại Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo trong ngắn hạn, thị trường hạt tiêu toàn cầu vẫn chịu sức ép giảm giá do áp lực dư cung và nhu cầu ở mức thấp. Về dài hạn, áp lực dư cung giảm sẽ hỗ trợ giá hạt tiêu toàn cầu.