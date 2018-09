Xuất khẩu mực và bạch tuộc giảm gần 8% trong tháng 8/2018

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam trong tháng 8 tiếp tục tụt dốc. Giá trị xuất khẩu trong tháng này chỉ đạt gần 64 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng 8/2017. Tuy nhiên do sự tăng trưởng tốt trong những tháng trước đó nên tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm vẫn tăng 3,5% so với cùng kỳ, đạt 417 triệu USD.

Sau sự sụt giảm trong tháng 7, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng trở lại. Giá trị xuất khẩu sang thị trường này đạt 26 triệu USD, tăng 19% so với tháng 8/2017, nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm lên 155 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ. Hàn Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam hiện nay, nhất là đối với các sản phẩm bạch tuộc tươi sống, đông lạnh và khô muối.



Chiều ngược lại, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Nhật Bản vẫn rất ảm đạm. Giá trị xuất khẩu nhóm sản phẩm này của Việt Nam sang Nhật Bản trong tháng 8 vẫn tiếp tục giảm 12% so với tháng 8/2017, đạt 14,5 triệu USD. Tuy nhiên, do sự tăng trưởng tốt trong các tháng đầu năm nên tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm vẫn tăng 0,7%, đạt 95 triệu USD.



Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang EU tiếp tục sụt giảm do ảnh hưởng của việc nhận "thẻ vàng". Trong tháng 8, giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc sang khối thị trường này chỉ đạt 7,8 triệu USD, giảm 24% so với tháng 8/2017. Do vậy, tổng giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc trong 8 tháng đầu năm vẫn giảm 26% so với cùng kỳ, đạt 54 triệu USD.



Italy, Tây Ban Nha và Pháp tiếp tục là 3 nhà nhập khẩu nhiều nhất mực, bạch tuộc của Việt Nam trong khối EU. Trong đó, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Italy và Tây Ban Nha tiếp tục sụt giảm, trong khi xuất khẩu sang Pháp vẫn tăng so với cùng kỳ.

Tháng 8, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang ASEAN tăng trở lại. Giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang đây đạt 8,2 triệu USD, tăng 6,7% so với tháng 8/2017, nâng tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm lên gần 54 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ.



Sau khi tăng trưởng mạnh ở những tháng đầu năm, 2 tháng trở lại đây, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Trung Quốc đang ở mức thấp hơn so với năm ngoái. Giá trị xuất khẩu mực, bạch tuộc sang thị trường này trong tháng 8 chỉ đạt 3,7 triệu USD, giảm 57% so với tháng 8 năm ngoái, nâng tổng giá trị trong 8 tháng đầu năm lên gần 34 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ.