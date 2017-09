Xuất khẩu than sang Lào 8 tháng đầu năm tăng 16 lần so với cùng kỳ năm 2016

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu than đá trong tháng 8 đạt 131.734 tấn, trị giá 15,3 triệu USD giảm 6% về lượng và 13,6% về giá trị so với tháng 7. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 1,3 triệu tấn than, thu về 180,6 triệu USD, tăng 132,2% về lượng và tăng 215,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản đứng đầu trong số các thị trường nhập khẩu than từ Việt Nam với 671.647 tấn, trị giá 83,25 triệu USD, tăng 227,69% về lượng và tăng 302,42% về giá trị, chiếm 52% về khối lượng và chiếm 46% trong tổng kim ngạch xuất khẩu than của cả nước.

Malaysia xếp thứ 2 thị trường tiêu thụ nhiều than Việt Nam nhiều nhất với 157.889 tấn, trị giá 36,8 triệu USD, tăng 116,16% về lượng và tăng 302% về giá trị.

Tiếp theo là Thái Lan với lượng xuất khẩu đạt 75.549 tấn, thu về 7,4 triệu USD, tăng 388% về lượng và tăng 378% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

10 thị trường xuất khẩu than của Việt Nam (Số liệu: Tổng cục Hải quan)

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu than sang thị trường Lào tăng mạnh từ mức 3.088 tấn 8 tháng đầu năm 2016 lên ngưỡng 50.455 tấn, tăng 16,3 lần, thu về 4,3 triệu USD.

Theo báo cáo bản tin than của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cho biết trong thời gian qua, thị trường Trung Quốc đã hạn chế nhập khẩu than mặc dù nhu cầu tiêu thụ than cho nhiệt điện tăng cao và lượng than trong các kho lưu trữ giảm dần.

Giá than xuất khẩu 8 tháng đầu năm trung bình đạt 138,5 USD/tấn tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái tăng là 102 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 9,7 triệu tấn than, đạt giá trị kim ngạch hơn 600 triệu USD trong 8 tháng đầu năm.Về thị trường, Nga vẫn là thị trường Việt Nam nhập nhiều than nhất, với 2,8 triệu tấn, kế đến là Indonesia 1,8 triệu tấn và Trung Quốc 1,4 triệu tấn.