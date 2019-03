Xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm nhưng triển vọng vẫn lạc quan

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP), nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2018 chỉ tăng nhẹ về khối lượng nhưng giảm về giá trị so với năm 2017. Tồn kho cao, điều kiện thời tiết và các yếu tố kinh tế, chính trị đã làm tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tôm của Mỹ chững lại trong năm 2018.



Tính tới tháng 11/2018, nhập khẩu tôm của Mỹ đạt 636.029 tấn, trị giá 5,7 tỷ USD, tăng 5% về khối lượng nhưng giảm 4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi, năm 2017, Mỹ nhập khẩu 666.283 tấn, trị giá 6,6 tỷ USD, tăng 10% về khối lượng và 15% về giá trị so với năm 2016. Giá nhập khẩu trung bình trong tháng 11/2018 đạt 8,92 USD/kg, giảm 12% so với tháng 11/2017 (10,16 USD/kg) và giảm 1% so với tháng 10/2018 (9,04 USD/kg).

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 54.095 tấn tôm sang Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Tôm chế biến khác và tôm lột vỏ đông lạnh là 2 sản phẩm chính xuất khẩu sang Mỹ với lần lượt 3.183 tấn và 1.576 tấn trong tháng 11/2018.

Trung Quốc xuất khẩu 44.844 tấn tôm sang Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Tôm bao bột là sản phẩm được xuất khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc sang Mỹ với 3.315 tấn, trị giá 18,8 triệu USD trong tháng 11/2018.

Xuất khẩu tôm từ Trung Quốc sang Mỹ tăng mặc dù Mỹ áp thuế 10% đối với thủy sản nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 7/2018. Mức thuế này có thể tăng thêm nếu Mỹ và Trung Quốc không tìm được tiếng nói chung. Việc Mỹ tăng nhập khẩu tôm từ Trung Quốc có thể do các nhà nhập khẩu Mỹ lo ngại mức thuế này sẽ tăng nên tăng cường nhập khẩu trước.

VASEP cho biết, tồn kho tôm trên toàn nước Mỹ vẫn cao, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm tuy nhiên triển vọng nhu cầu tôm của Mỹ vẫn tốt trong năm 2019. Tôm vẫn là sản phẩm thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất ở Mỹ với mức tiêu thụ theo đầu người đạt mức cao kỷ lục (4,4 pao/người) trong năm 2017.