Yamaha Motor thực hiện đầu tư vào Grab và công bố hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đặt xe máy công nghệ

Yamaha Motor Co., Ltd. (Yamaha Motor) và Grab Holding Inc. (Grab), nền tảng di động online-to-offline (O2O) hàng đầu Đông Nam Á, hôm nay công bố đạt được thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược nhằm hợp tác trên lĩnh vực đặt xe máy công nghệ trong khu vực Đông Nam Á, tập trung vào thị trường Indonesia. Là một phần của thỏa thuận hợp tác chiến lược, Yamaha Motor sẽ đầu tư 150 triệu USD vào Grab.

Thông qua quan hệ hợp tác này, Yamaha Motor và Grab hướng đến phát triển các dịch vụ vận chuyển thế hệ tiếp theo thông qua việc ứng dụng các giải pháp và sáng tạo, trong đó:

1) tận dụng công nghệ và bí quyết của Yamaha Motor trong lĩnh vực an toàn cho xe máy để giúp các đối tác tài xế xe máy của Grab lái xe an toàn và tự tin hơn, từ đó đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt xe máy công nghệ ngày càng tăng cao cũng như gia tăng sự hài lòng cho người dùng;

2) giảm bớt những rào cản khi mua xe máy cho những người đang tham gia (hoặc đang có ý định tham gia) vào lĩnh vực đặt xe máy công nghệ.

Yamaha Motor cũng đặt mục tiêu tận dụng nền tảng khách hàng của Grab tại Đông Nam Á và sự am hiểu trong lĩnh vực đặt xe máy công nghệ của Grab để phát triển các sản phẩm trong tương lai. Grab là một trong những nền tảng di động O2O được sử dụng thường xuyên nhất tại Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày của người dùng. Hiện nay, ứng dụng Grab đã được tải xuống trên hơn 125 triệu thiết bị di động, giúp người tiếp cận với hơn 8 triệu đối tác tài xế, đối tác kinh doanh và đại lý. Grab đang hợp tác với đội ngũ phương tiện vận chuyển đường bộ lớn nhất khu vực và đã thực hiện hơn 2,5 tỉ chuyến xe kể từ khi được thành lập vào năm 2012. Grab hiện đang cung cấp các dịch vụ đặt xe công nghệ đa dạng nhất khu vực, bên cạnh dịch vụ giao nhận thức ăn và giao nhận hàng hóa, tại khắp 235 thành phố thuộc 8 quốc gia Đông Nam Á.