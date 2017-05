Yêu cầu rà soát lại việc bố trí các trạm thu phí BOT

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu phải có phương án giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích của người dân khu vực lân cận các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an và UBND các địa phương có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi cố ý gây rối an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Bộ Giao thông vận tải đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông Vận tải vừa thực hiện điều chỉnh hợp đồng 21 dự án BOT sau khi có thỏa thuận quyết toán từng phần hoặc toàn bộ giai đoạn xây dựng, gồm 19 dự án đường bộ và 2 dự án hàng hải. Trong 19 dự án đường bộ, có 13 dự án được giảm thời gian thu phí tổng cộng là 92 năm 3 tháng; 4 dự án điều chỉnh tăng thời gian 24 năm 5 tháng. Cụ thể, dự án xây dựng quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa được giảm thời gian thu phí nhiều nhất là 20 năm một tháng. Công trình này có tổng mức đầu tư ban đầu là 822 tỷ đồng, dự kiến thu phí 27 năm 8 tháng. Sau khi quyết toán, tổng đầu tư giảm xuống 718 tỷ đồng, thời gian thu phí giảm còn 7 năm 7 tháng. Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Biên Hòa (Đồng Nai) là dự án giảm thời gian thu phí thấp nhất với 4 tháng (từ 13 năm một tháng xuống 12 năm 9 tháng).

Y Vân

Theo Thời đại